Shakira envía emotivo mensaje tras salir de Barcelona

Después de abandonar Barcelona, la cantante colombiana Shakira se pronunció en su cuenta de Instagram. Envió un emotivo mensaje.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor".

Añadió: "Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas".

En Barcelona

La artista residía en Barcelona desde 2011, año en el que se hizo público su relación con el exfutbolista español.

El pasado 4 de junio anunció que se separaron y poco después expresó el deseo de trasladarse a Miami.

El viaje se retrasó varias veces por la necesidad de llegar a un acuerdo con Gerard Piqué sobre la custodia de los dos hijos y por los problemas de salud de los padres de Shakira, que viven en Barcelona y también se trasladarán a Miami.

Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo en noviembre para que la artista se quede a cargo de los menores en esa ciudad estadounidense.

