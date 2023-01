Shakira con su nueva canción hizo que hable el padre de Clara Chía

El padre de Clara Chía, actual novia de Gerard Piqué, habló sobre la canción de Shakira. Foto: Internet

La colombiana Shakira incendió las redes sociales tras lanzar una canción dirigida abiertamente al desamor, bajo el título "BZRP Music Session #53" y con la colaboración del productor argentino Bizarrap.

Con los versos envuelve a su expareja Gerard Piqué, a su exsuegra y a la nueva novia de Pique, Clara Chía (23 años).



"Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.



Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.



"Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena". Una espectacular campaña de expectativa allanó el camino del nuevo éxito.

La reacción del padre de Clara Chía

En España ha sido furor el tema y los medios no se han quedado atrás. El programa ‘Sálvame’ contactó a la periodista Mayte Ametlla, quien contó detalles de lo que ha generado la propuesto musical de la barranquillera.



En ese mismo episodio, contactaron al papá de Clara Chía Marti, la novia de Piqué, que fue ‘mencionado’ en la canción.



"El equipo de investigación de este programa también ha hablado con el padre de Clara Chía. Bueno, el padre de Clara Chía es divino, dice que no le gusta nada este tipo de música, que escucha música clásica, y que él es más de Bach y Vivaldi, y que no frecuenta los bares", dijo.



Y agregó: "Respecto a su hija sí que nos ha dicho que seguro que se encuentra muy bien", contó en exclusiva Mayte Atmella en 'Sálvame'.

