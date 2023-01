Session 53 de Shakira no es plagio según dos expertos

La cantante colombiana Shakira se pronuncia sobre su último éxito. Foto: Internet

Pasaron pocas horas desde el lanzamiento del nuevo sencillo de Shakira titulado Sessions 53 y una denuncia por supuesto plagio ha acrecentado la polémica alrededor de esta canción.

Sin embargo, hay expertos en música que han analizado la canción de Shakira y el tema del supuesto plagio y han emitido sus criterios en redes sociales.

Una canción parecida a otra

El miércoles, 11 de enero de 2023, Shakira sorprendió a sus millones de seguidores alrededor del mundo con el lanzamiento de un nuevo sencillo.

Sessions 53 es el título que lleva esta canción creada junto con el compositor y productor argentino Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap.

Inmediatamente el tema generó controversia en redes sociales por la letra con referencias en tono de sarcasmo contra la expareja de la artista, Gerard Piqué, y su nueva novia Clara Chia.

La polémica fue más allá cuando la cantante venezolana Briella aseguró haber hallado demasiadas coincidencias entre un senillo suyo, publicado varios meses atrás, y el nuevo tema de la colombiana.

“Creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo tú para hacer su Bizarrap Session”, dijo la artista venezolana en un video que publicó en redes sociales.

Aunque aclaró que era fan de Shakira y que su intención no era la de generar polémica, la comparación que hizo de las canciones generó opiniones divididas en redes sociales.

Dos expertos dan su criterio

La polémica que generó la canción Sessions 53 con respecto a un posible plagio llamó la atención de varios expertos en música, que compartieron sus criterios técnicos.

Una de ellos fue Laura Galindo, periodista cultural, quien explicó para el programa RTVC Noticias que la similitud que existe entre ambas canciones responde a una fórmula ampliamente utilizada en la composición.

“Ella dice que el coro es exactamente igual y sí, es exactamente igual. Pero les voy a mostrar algo. Resulta que hay una fórmula que existe en la música popular y es el acorde menor con séptima”, explica.

Para ilustrar la fórmula, Galindo puso como ejemplo canciones de Caín Guzmán, Secret Number y Selena Gómez. “Como esos tres artistas, Briella y Shakira, debe haber muchos usando la misma fórmula”, concluyó Galindo.

Otro experto que analizó la canción fue el compositor e instrumentista conocido como pericomposer en la red social TikTok.

El compositor coincide con Galindo en que la melodía supuestamente plagiada ya se ha utilizado en otras canciones.

“En el derecho de propiedad intelectual no existe un mínimo de tiempo o compases para decir qué es plagio y qué no, pero se suele utilizar una medida de alrededor de ocho compases”, explica el compositor que aclara que el segmento supuestamente copiado no califica como plagio.

