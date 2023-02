Shakira propuso una alternativa a Gerard Piqué para salvar la relación

La artista colombiana hizo un pedido a su expareja. Foto: Cortesía Facebook de la artista

Redacción Elcomercio.com

La cantante colombiana Shakira hizo una propuesta a su expareja Gerad Piqué para continuar con la relación, él se negó. Así lo dieron a conocer los medios internacionales este domingo 5 de febrero de 2023.

Después de varios meses, los famosos han sido protagonistas de centenas de titulares que abordaron sobre su relación, las razones de separación, la relación entre familias y los acuerdos sobre la tenencia de sus hijos.

Algunos paparazzis fueron los que revelaron inicialmente el conflicto entre la barranquillera y el exfutbolista; incluso algunos mostraron imágenes.

Shakira propuso una alternativa a Piqué

Luego del pedido de distancia del futbolista se descubrió que su razón era la aparición de una tercera persona. Ante este hecho, en lugar de echarlo del domicilio, la artista le propuso hacer terapia de pareja para poder sostener la relación de años con dos hijos de por medio.

Sin embargo, la respuesta de Piqué fue rechazarla, mudarse a un piso él solo y continuar con su vida; aunque según algunos paparazzis se arrepintió pero ya era tarde. Shakira no quiso y la separación se hizo efectiva en los próximos meses, más tarde oficializó con Chía y la historia es la conocida actualmente.

Shakira y Piqué nunca se casaron

En el programa norteamericano '60 Minutes', el 2 de febrero de 2020, Shakira explicó que no se habían casado porque quería evitar ese tipo de compromiso y prefería mantener la pasión e intensidad del noviazgo.

"El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida", explicó al respecto la cantante colombiana.

También dijo "quiero que (Piqué) piense que todo es posible dependiendo del comportamiento".

