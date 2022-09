Ryan Reynolds y su esposa esperan un cuarto hijo

Ryan Reynolds y su pareja, Blake Lively, esperan su cuarto hijo. La noticia se conoció cuando la actriz de 35 años asistió a un evento de la revista Forbes este jueves 15 de septiembre en la que mostró su vientre.

La noticia se conoció en el momento en que la actriz caminó por la alfombra roja con un vestido ajustado de color dorado y posó de forma alegre para las fotos.

La pareja no había dado declaraciones con anterioridad al respecto.

Blake Lively is pregnant, expecting her 4th child with Ryan Reynolds. pic.twitter.com/yx2EJQCg9N