Vocalista de Coldplay detuvo un concierto y pidió guardar los celulares

El cantante les pidió a sus fanáticos cantar y saltar más fuerte en vez de seguir grabando. Foto: Instagram @coldplay

Diario El Tiempo Colombia

Todo transcurría en Lima, Perú como en cualquier otro concierto de Coldplay: estadio lleno, energía desbordada, la banda dándolo todo y miles de lucecitas de las pantallas de los celulares llenando el lugar.

Con un espectáculo lleno de efectos especiales que convierte el sitio a donde va en un tapiz de luces y colores, Coldplay inició desde el fin de semana pasado, en Rock in Rio, su gira por Sudamérica.

La banda británica fue la principal atracción en la penúltima jornada de la nueva edición del Rock in Río en Brasil y supo acaparar todas las atenciones. La presentación de Coldplay el sábado 10 de septiembre dio una muestra de lo que será la etapa sudamericana de la gira "Music of the Spheres".

Tras los seis conciertos que ofreció en el estadio Wembley de Londres, en los que mostró todas las atracciones de la gira, el grupo liderado por Chris Martin ofrecerá en las próximas semanas una veintena de presentaciones en Lima, Santiago, Bogotá y Buenos Aires.

El turno en la noche del martes 13 de septiembre fue para Lima, donde tendrá dos fechas. El Estadio Nacional fue el escenario de la emocionante presentación. Chris Martin y su agrupación estaba a punto de interpretar A Sky Full of Stars. Pero el vocalista se detuvo y le habló en español al público:

“Necesito un pequeño favor… ¿Es posible, solo por una canción, saltar más alto y cantar más fuerte? Cantemos un poquito más fuerte, y bailar un poquito más libre. Solo por una canción, si es posible. ¿Podemos hacerlo sin celulares, sin cámaras, sin nada? Nada de eso, solo su corazón y su cuerpo”, dijo.

No es la primera vez que sucede, se ha vuelto costumbre que Martin les pida a suse seguidores que dejen de lado el celular y disfruten más el momento del concierto.

#Video | El actor Will Smith compartió con la comunidad waorani en el Parque Nacional #Yasuní 🌿🇪🇨. ¿Qué significa la corona? » https://bit.ly/3RIhuzy Posted by El Comercio on Wednesday, September 14, 2022