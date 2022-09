Francesco Totti se separa de su esposa por infidelidad

Totti se enteró de la infidelidad de su esposa en 2021. Foto: Instagram @francescototti

Redacción Elcomercio.com

Francesco Totti informó a través de un comunicado su separación con su exesposa a mediados de julio de 2022. La noticia estuvo envuelta por rumores de una supuesta infidelidad de ambos.

Totti en su momento no quiso dar detalles sobre la decisión que habían tomado con su entonces esposa.

Recientemente, la leyenda de la Roma decidió que ya era momento de profundizar en lo sucedido.

"No es cierto que yo haya sido el primero en traicionar. Dije que no iba a hablar y no lo hice, pero he leído demasiadas mentiras en las últimas semanas. Algunas incluso han hecho sufrir a mis hijos", comentó el exfutbolista en medio de una entrevista para un medio internacional.

A la vez que decía eso, Totti explicó que su relación había estallado entre marzo y abril de 2021.

“Hacía tiempo que sufría. He vivido un periodo difícil, primero porque dejé de jugar y luego vino la muerte de mi padre por el covid. También pasé yo el covid fuertemente durante 15 días. Sin embargo, mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba”, contó.

Después de esto, Francesco admitió también haber tenido parte de la culpa. "Cuando una pareja se rompe se parte en dos: 50 y 50. Debería haber estado más con ella”.

Relato de la noticia de infidelidad de su esposa

En medio de la entrevista, el exjugador explicó cómo se enteró de la infidelidad de su esposa.

Según Totti, en septiembre del 2021 personas de confianza del jugador le advertían que Ilary tenía otra pareja. Lo que le llevó a mirar el teléfono de su esposa

“Miré su teléfono celular. Nunca lo había hecho en veinte años, ni ella nunca lo había hecho conmigo. Y vi que había una tercera persona, que hacía de intermediaria entre Ilary y otra. Decía algo así como: ‘Nos vemos en el hotel; no, es más prudente de mi parte”, reveló Totti.

"Había rumores en el pasado. En ella y en mí. Pero en realidad eran rumores. Aquí, en cambio, estaba la evidencia. Los hechos. Y eso me llevó a la depresión”.

La leyenda del fútbol explica que se logró recuperar gracias a Noemí Bocchi.

“Salí gracias a Noemí. Solíamos pasar el rato como amigos. Luego, después del Año Nuevo, se convirtió en una historia”.

Francesco explica que Ilary empezó a salir con otros hombres antes de que él empezara su relación con Noemí.

“Ilary salió con otros hombres antes de que naciera mi historia con Noemí. Me temo que con Ilary acabará en los tribunales”, manifestó.