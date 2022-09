Madonna lanzará tema con la rapera Tokischa

Madonna anunció este 14 de septiembre que el próximo lunes 19 de septiembre lanzará un tema a dúo con la rapera dominicana Tokischa llamado "Hung Up", que promocionó en su cuenta de Instagram con fragmentos de un videoclip y caricaturas de ambas en pose provocativa.

La reina del pop, de 64 años, escribió en una publicación "somos chicas malas" y "nuestra canción sale el 19 de septiembre" junto a una serie de videos cortos que revelan que el tema tendrá el ritmo latino del "dembow" y letras sugerentes, como "yo quiero un culo nuevo".

En una de las ilustraciones ambas aparecen dándose un beso en la boca, un gesto afectuoso que han compartido anteriormente en público: en la celebración del Orgullo, el pasado junio, y más recientemente en un desfile durante la Semana de la Moda de Nueva York.

We are Bad Girls! …………….Our Song is out on September 19! 🚚🚚🚚 ! @tokischa_. .,,,,,,,,,,,,, pic.twitter.com/e7oWwb4fmg