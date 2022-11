Los principales estrenos para ver en ‘streaming’ en noviembre

La actriz Millie Bobby Brown durante una escena de la película ‘Enola Holmes 2’. Foto: imdb.com

Fernando Criollo. (I)

Largometrajes de estreno y nuevas temporadas de series se suman a los catálogos de las principales plataformas de ‘streaming’ en noviembre del 2022.

HBO Max

‘Confía en mí’. Es una nueva serie que gira alrededor de Jonny Murphy (Eden H. Davies), un joven de 16 años que sufre de depresión y ansiedad no diagnosticadas y que hace todo lo posible por ocultar. Pero, cuando se enfrenta a la tragedia más desgarradora de su vida tendrá que decidir si dejar que los acontecimientos lo superen o aprender a superarlos. Disponible desde el 7 de noviembre.

‘Osel’. Una serie narrada por el propio protagonista y dirigida por el multipremiado director Lucas Figueroa. Esta producción documental recorre de forma exclusiva la historia de Osel, conocido como ‘El Niño Lama Español’. Se estrena el 3 de noviembre.

‘Low Country: La dinastía Murdaugh’. Herederos de una larga dinastía del ámbito legal, Alex Murdaugh ahora está bajo investigación, acusado de asesinar a su mujer y a su hijo de 21 años, en junio de 2021. Esta producción cuestiona el poder desenfrenado de los privilegios y el rastro de muerte que es capaz de dejar una familia. Disponible desde el 3 de noviembre.

Netflix

‘1899’. Desde Alemania llega esta serie de intriga. La historia sigue el camino de un barco de vapor lleno de inmigrantes europeos que viajan a Nueva York, en busca de un mejor futuro. En el trayecto descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar y el viaje da un giro inesperado al descubrir los secretos a bordo. Se estrena el 17 de noviembre.

‘Merlina’. Esta comedia de terror se centra en uno de los personajes más peculiares de la Familia Adams. La serie narra los años de Merlina como estudiante, intentando dominar su emergente habilidad psíquica mientras trata de resolver el misterio que enredó a sus padres. Disponible desde el 23 de noviembre.

‘Enola Holmes 2’. Millie Bobby Brown regresa para interpretar a Enola Holmes la astuta y joven detective que sigue los pasos de su hermano Sherlock. Ahora, ha decidido abrir su propia agencia para descubrir que la vida como detective a sueldo no es tan fácil como parece. Este filme de comedia, intriga y acción se estrena el 4 de noviembre.

Disney+

‘Willow’. Se trata de una secuela de la película del mismo nombre estrenada en 1988 y dirigida por George Lucas. Esta producción, ahora en formato de serie, sigue al hechicero Nelwyn quien lidera un grupo de héroes inadaptados en una angustiosa misión de rescate a través de un mundo mágico que va más allá de la imaginación. Se estrena el 30 de noviembre.

‘Desencantada’. En esta secuela de ‘Encantada’ han pasado 15 años desde que Giselle y Robert se casaron. Ambos deciden trasladar su creciente familia a la comunidad de Monroeville, donde esperan encontrar una vida más tranquila, pero no es lo que esperaban. Disponible desde el 18 de noviembre.

‘David Beckham: al rescate del equipo’. En esta temporada, el futbolista se une a los Westward Boys, un equipo de East London que compite en la misma liga en la que empezó David de pequeño. Westward no ha ganado ni un solo partido en toda la temporada y el peligro de su descenso es inminente. David se enfrenta a un reto descomunal. Al aire desde el 9 de noviembre.

Star+

‘Robo mundial’. En esta serie deportiva Lucho Buenaventura ve cómo la Selección Argentina de Fútbol queda descalificada por una sanción en la etapa de eliminatorias, después de invertir todos sus ahorros para viajar con su hijo al Mundial. Se estrena el 9 de noviembre.

‘Este tonto’. En esta serie de comedia, Julio López es un punk con un corazón de oro, que se esfuerza por ayudar a todos menos a sí mismo. Estreno en noviembre.

‘Nuevo, Pero No Tanto’. La serie cuenta la historia del disfuncional elenco de una sitcom de principios del 2000, ‘Step Right Up’, que se ve forzado a reunirse para un reboot de la serie. Pero no todo será fácil, ya que tendrán que lidiar con sus problemas no resueltos en el mundo cambiante de hoy. Estreno en noviembre.

Prime Video

‘My Policeman’. Una película de drama y romance protagonizada por Harry Styles, Emma Corrin y David Dawson. La historia se centra en el policía Tom, la maestra Marion y el curador del museo Patrick, quienes experimentan un viaje emocional en la década de los 50 en Gran Bretaña. Disponible el 4 de noviembre.

‘El Fin del Amor’. Este drama, protagonizado por Lali Esposito, presenta la historia de una joven que decide enfrentarse a su propia crianza judía ortodoxa en Buenos Aires. Tamara dejará a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance. Se estrena el 4 de noviembre.

‘El sueño de ayer’. Rubén Albarrán, de Café Tacvba, es el protagonista de esta película ambientada en la Ciudad de México en la época actual. Allí, Dámaso Pérez Prado, conocido como ‘el rey del mambo’, regresa de la muerte en busca de una mujer que perdió en el camino. Disponible a finales de noviembre.

