Henry Cavill dejó 'The Witcher' y sus fans piden que se una a 'House of the Dragon'

El actor Henry Cavill confirmó que dejará su papel de Geralt de Rivia, el cazador de monstruos que protagoniza en 'The Witcher', serie de Netflix. Foto: Captura

Redacción Tendencias (I)

Después de que este sábado, 29 de octubre de 2022, el actor británico Henry Cavill confirmara que dejará su papel de Geralt de Rivia, el cazador de monstruos que protagoniza en 'The Witcher', comenzaron las especulaciones sobre su presencia en la segunda temporada de 'House of the Dragon'.

En redes sociales, los fans de esta serie piden que se una a la producción como Aegon Targaryen, también conocido como 'El Conquistador'. Aunque aún no hay nada confirmado, lo que sí se sabe es que Cavill tiene una relación cercana con el universo creado por el escritor George R. R. Martin.

La segunda temporada de 'House of the Dragon' ya fue confirmada por HBO. Por el momento, no hay fecha sobre el inicio de esta nueva producción, pero una de las certezas que dejó la primera temporada es que el personaje de Targaryen jugará un papel protagónico.

En relación a su participación en 'The Witcher', Cavill señaló: "Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada". Asimismo, anunció que en su lugar estaría Liam Hemsworth.

En los últimos días, Cavill fue tendencia en redes sociales por el anuncio de su regreso como Superman en las futuras producciones de DC. El británico también apareció interpretando a este personaje en 'Black Adam', la nueva película que protagoniza Dwayne Johnson.

