Pareja envía factura a invitados que no asistieron a su boda

Redacción Elcomercio.com

Una factura de USD 240 de cobro para los invitados que no asistieron a una boda se volvió viral. Una pareja de recién casados compartió la publicación en redes sociales.

Doug Simmons y Dedra McGee, de Chicago, Estados Unidos, se casaron el pasado 18 de agosto del 2021 en el resort Royalton Negril, en Jamaica, donde esperaban a 109 invitados.

Al evento asistieron 101 invitados y el resto no notificó con tiempo que no asistirían a la boda.

En la cuenta Facebook Septimbur Petty, de Douglas Simmons, el pasado 23 de agosto, se escribió: “no te ofendas cuando te llegue la factura, te va a aparecer algo como esto, lo enviaré a través del correo electrónico y correo certificado por si dices que no lo recibiste”. Simmons acompañó el mensaje con una imagen de la factura a las ocho personas que no asistieron a la boda y no avisaron.

En declaraciones a la cadena CNN, la pareja aseguró que desde noviembre de 2020 confirmaron cuatro veces con sus invitados para asegurarse que el número de quienes asistirían fuera correcto, al igual que los costos previstos.

En el documento, compartido en redes sociales, se lee un valor de USD 240. Además, incluyeron una fecha límite para el pago.

La publicación se hizo viral y ha sido compartida miles de veces en Facebook.

La factura era una broma, pero querían enviar un mensaje, acerca de responsabilidad de notificar con anticipación que no se asistirá a algún evento.

“Una de las parejas que no asistió se ofreció pagarnos la factura, pero no aceptamos el dinero porque no se trata de eso sino de plantear el tema a debate”, aseguró Dedra Simmons a CNN.

Douglas comparte con sus seguidores los medios en los que la pareja ha sido entrevistada. Han recibido cientos de mensajes de apoyo a la iniciativa, según Simmons.