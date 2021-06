OnlyFans contempla prohibir contenido para adultos en la plataforma

Diario El Tiempo de Colombia

OnlyFans, como plataforma digital, ha logrado crecer de manera exponencial. Ha tenido ascensos insólitos durante la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Cada vez más artistas, ‘influencers’ y celebridades se han animado a vender contenido exclusivo a sus seguidores.

Esta plataforma se convirtió en una ‘alternativa’ de monetización para los famosos. A OnlyFans se han vinculado celebridades como la rapera neoyorquina Cardi B, la actriz norteamericana Bella Thorne, el actor porno español Nacho Vidal y la actriz colombiana Aura Cristina Geithner.

Los seguidores de estos y otros artistas pagan por contenido que no necesariamente es material para adultos, ya que no es el único tipo que se puede compartir. Sin embargo, varios de los perfiles creados suelen enfocarse en la difusión de material erótico, aunque la esencia del portal no se remita a eso de forma excluyente.

Y es precisamente por esta ‘singular fama’ que, al parecer, se está pensando en modificar las políticas del contenido. OnlyFans plantearía esto con miras a concretar más inversiones y ‘quitar’ el imaginario de que la página es, solamente, para contenido adulto.

Esta información fue revelada por ‘Bloomberg’, en un artículo en el que se indica: “La idea es encontrar patrocinadores que puedan ayudar a convertirse en una plataforma de medios más convencional y disminuir su reputación de pornografía”.

En 2016, el británico Tim Stokely fundó la empresa. Su idea inicial era crear ingresos extra haciendo videos de cocina o entrenamientos fitness. No obstante, a medida que el sitio tuvo acogida, tanto por creadores como usuarios, su contenido fue mutando y se diversificó.

La empresa se describe a sí misma como “una red social en la que cualquiera que genere contenido puede establecer una tarifa de suscripción mensual para sus seguidores”.

De acuerdo con ‘Bloomberg’, OnlyFans manejó más de USD 2 mil millones en ventas el año pasado. Dado que el sitio cobra una tarifa del 20% por cada imagen o video, significa que tuvo más de USD 400 millones en ingresos.

La monetización se da por medio de diferentes modalidades, como el pago para ver los contenidos y las solicitudes privadas que se hacen al creador.

Como se mencionó con anterioridad, esta plataforma no está encaminada específicamente a la difusión de contenido de desnudos o material sexual, aunque muchos, en la actualidad, infieren que ese es su propósito.

Tras el anuncio en redes sociales de la posible modificación de políticas, muchas personas han dado su opinión al respecto.

Hay quienes consideran que es una buena decisión. Otros mencionan que perderían a un público muy rentable que ha logrado posicionar la plataforma como una de las redes de las que más se habla en estos días.