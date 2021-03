¿Cuánto dinero se gana en OnlyFans? 'Famosos' ecuatorianos se suman a la tendencia

Only Fans es una red social en la que se pueden publicar desnudos, imágenes eróticas y sexuales. Los creadores de contenido aprovechan que, a diferencia de las redes sociales convencionales, OnlyFans no censura este material. En los últimos meses, la plataforma OnlyFans ha captado la atención de más personas y ha tenido un crecimiento exponencial durante la pandemia.

No obstante, no todo lo que se publica en OnlyFans es erótico o pornográfico. También hay cuentas de chefs de renombre, artistas o estrellas del fitness que tienen un perfil y comparten fotos y videos con sus seguidores.



Si bien hay canales gratuitos en OnlyFans, en la mayoría de los casos para poder acceder a los contenidos los usuarios tienen que convertirse en fans de la persona que los publican. Para ello, tienen que suscribirse al perfil y abonar una cuota mensual, cuyo importe es fijado por el creador dentro de unos márgenes mínimos y máximos que establece la plataforma.



Aparte de ver los contenidos que los creadores publican en OnlyFans, los seguidores pueden recibir fotos o videos premium, y para poder visualizarlos tienen que hacer un desembolso adicional. Además, es posible escribir mensajes privados para peticiones personalizadas, como fotografías o videos con características determinadas, y el creador puede proporcionar este contenido a cambio de un pago extra llamado propina.



En OnlyFans cualquier persona mayor de 18 años se puede convertir en creador de contenido y fijar una cuota mensual para la suscripción de los fans. Luego de esto es posible empezar a subir imágenes para atraer a los seguidores.



La popularidad de OnlyFans se ha disparado recientemente, pero no se trata de una plataforma nueva, esta nació en 2016. Inicialmente no era una red social para adultos, sino un punto de encuentro entre los artistas y sus seguidores.



La idea de OnlyFans era ofrecer un lugar en el que los famosos proporcionaran a sus adeptos contenidos exclusivos, a los que podrían acceder a cambio de una suscripción mensual.



Pero el planteamiento inicial sufrió un cambio de rumbo en 2018: Leonid Radvinsky, propietario del sitio web de sexo en vivo MyFreeCams, compró el 75% de OnlyFans y pasó a ser el director de la plataforma, dándole la identidad que hoy tiene.



El boom de la red social para adultos se produjo a raíz del confinamiento por el virus. A inicios de abril de 2020 OnlyFans registraba 200 000 nuevos usuarios cada día y 8 000 nuevos creadores de contenido en ese lapso.



La cuarentena favoreció el consumo de contenido para adultos. En mayo de 2020, Tim Stokely, fundador y máximo ejecutivo de OnlyFans, aseguraba que la red social para adultos tenía más de 30 millones de usuarios registrados.



Las suscripciones se incrementaron en el mes de abril de 2020 más del 50%, y el número de creadores también subió hasta alcanzar en aquel momento los 450 000. Según la página especializada ‘Only Searcher’, OnlyFans contaba a inicios de marzo de 2021 con 100 millones de suscriptores y al menos 880 000 creadores de contenido.



¿Cuánto dinero se gana en OnlyFans?



El importe de la suscripción a OnlyFans puede oscilar entre los USD 4,99 y los USD 49,99. Más allá de las suscripciones, los creadores también pueden ganar dinero en OnlyFans con los mensajes de pago y las propinas. Los seguidores tienen que cancelar hasta USD 100 por los mensajes de pago, mientras que el límite de las propinas puede llegar hasta USD 200. El gasto diario de los fans no puede exceder los USD 500 -en el caso de usuarios nuevos-, pero si llevan un tiempo utilizando la red social de manera estable, este límite se incrementa.



Los creadores de contenido reciben el 80% de los ingresos. El 20% restante es para OnlyFans. En la plataforma puede ganar dinero cualquier persona, pero gracias a su popularidad, los famosos tienen más opciones de conseguir cifras estratosféricas.



Según la revista digital computerhoy.com, uno de los casos más sonados es el de Bella Thorne, la popular ex chica Disney. La actriz se unió a OnlyFans en agosto de 2020, consiguió ganar más de un millón de dólares en las primeras 24 horas y sumó más de USD dos millones en menos de una semana. Pero sus fans quedaron muy descontentos. Prometió desnudos previo pago de USD 200 y los seguidores recibieron fotografías de Thorne con ropa interior. Esto provocó una oleada de devoluciones de dinero a los suscriptores, lo que llevó a OnlyFans a cambiar su política de pago a los creadores de contenido; hoy en día tienen restricciones que limitan la cantidad que pueden cobrar.





Imagen referencial: La ex-actriz de Disney Bella Thorne logró reunir USD 1 millón en 24 horas; es el récord de recaudación de un creador de contenido en OnlyFans. Instagram

Otra creadora de contenido que gana muchísimo dinero en OnlyFans es Ellie-Jean Coffey, ex-surfista profesional, consiguió amasar USD 3 millones en tres meses.



Aella, una actriz de cine para adultos tiene más de 26 000 fans y obtiene alrededor de USD 100 000 al mes.



Según el portal quenoticias.com, en la lista de ecuatorianos famosos que ya tienen su espacio en OnlyFans se encuentran la ex chica reality Raisa Andrade y la influencer Mayra Arizaga. Ambas cobran un monto mínimo de ÚSD 30 para que los usuarios puedan ver sus fotos y videos exclusivos en esta nueva forma de entretenimiento.



La modelo nacional Mafer Vargas también se sumó a OnlyFans. Aunque comenzó en diciembre del 2020, en solo tres meses ha facturado USD 14 000, lo reveló ella misma en una entrevista y agregó que además le han dejado propinas de USD 200. Sus seguidores pagan USD 30 al mes para ver su contenido.



Otra modelo ecuatoriana en OnlyFans es Belén Alvarado. ‘La Roja’, como se le conoce artísticamente, abrió su cuenta en la plataforma; también cobra USD 30 por suscripción. Esta suele ser la cifra más repetida en Ecuador.



Creadores de contenido masculinos también se han sumado a la fiebre de OnlyFans: el esmeraldeño Juan del Valle, estrella de un reality show televisivo fue uno de ellos. Los seguidores del modelo deben pagar USD 39,99 para poder suscribirse en su cuenta, lo que lo ubica como uno de los perfiles más costosos del país.



OnlyFans sin embargo conlleva también riesgos: el material compartido puede ser filtrado por los usuarios y por piratas informáticos perjudicando a quienes exponen su cuerpo.



El tecnólogo informático Carlos Ramos recuerda que todo lo que sucede en Internet deja huella. En el caso de OnlyFans esta puede ser laboral, familiar, social, etc. Además, los creadores de contenido en OnlyFans suelen sufrir acoso de sus suscriptores.



Otro riesgo es que los ingresos obtenidos en OnlyFans no suelen ser declarados al fisco: cuando este dinero llega a una cuenta bancaria cae en el parámetro de ingresos no justificados.