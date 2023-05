Músicos Take That y Katy Perry estarán en coronación del rey Carlos III

Katy Perry participará en la coronación del rey Carlos III. Foto: @katyperry

Carolina Vasco (I)

La coronación del rey Carlos III se llevará a cabo el sábado 6 de mayo de 2023. Algunos de los artistas que participarán en el concierto de la coronación en el castillo de Windsor son Take That, Katy Perry y Lionel Richie.

De acuerdo con el portal digital euronews, también actuará Andrea Bocelli, cantante italiano de ópera; Sir Bryn Terfel, bajo-barítono galés; Freya Ridings, cantautora; y Alexis Ffrench, compositor de soul clásico.

Katy Perry

La cantante estadounidense dijo que estaba "emocionada". Además, menciono que le apasiona apoyar a The British Asian Trust. Una organización benéfica fundada por el Rey cuando era Príncipe de Gales.

La organización, de la que Perry es embajadora, trabaja para luchar contra la pobreza y sus consecuencias en el sur de Asia, así como para recaudar fondos para acabar con el tráfico de menores.

Take That

Es una 'boy band' de pop británica. Actualmente, está compuesta por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald. "Este será nuestro primer espectáculo en directo desde nuestro último concierto, hace 4 años, y qué buena ocasión para volver", dieron a conocer en un comunicado.

Una de las curiosidades de la banda es que Take That escribió y grabó el tema Rule the World para el filme 'Stardust' dirigido por Matthew Vaughn que fue estrenado en los cines de todo el mundo en agosto de 2007.

Lionel Richie

También participará en la coronación del rey Carlos III el cantautor y actor estadounidense Lionel Richie.

Snoop Dogg

Pese a que no se confirma la participación del rapero Snoop Dogg, el artista mostró interés por actuar en este concierto. Aseguró al diario británico The Sun que estaba dispuesto a acudir al encuentro.

Transmisión

El evento se retransmitirá por BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 y BBC Sounds. Para aquellos que deseen ver la ceremonia en vivo, la hora exacta será a las 11:00 del Reino Unido del 6 de mayo del 2023. Esto significa que, en Ecuador, la ceremonia comenzará a las 05:00 hora local.

Visita nuestros portales: