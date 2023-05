Coronación del rey Carlos III: detalles y horarios para verlo en Ecuador

El 6 de mayo de 2023 será un día histórico para el Reino Unido. Tras ocho meses del fallecimiento de la reina Isabel, Carlos III y Camila serán coronados como rey y reina consorte.

El evento, que se llevará a cabo en la Abadía de Westminster en Londres, será seguido por millones de personas en todo el mundo. Esta será la primera vez en que la Casa Real Británica podrá transmitir en vivo y en directo una coronación a escala mundial.

Para aquellos que deseen ver la ceremonia en vivo, la hora exacta será a las 11:00 del Reino Unido. Esto significa que, en Ecuador, la ceremonia comenzará a las 5:00 hora local.

Mucho antes de las 11:00 (Londres), el rey Carlos III y Camilla saldrán desde el Palacio de Buckingham hacia la Abadía de Westminster. El recorrido de 2,3 km aproximadamente se hará a bordo del Diamond Jubilee State Coach. Este carruaje fue construido en 2012 en Australia para celebrar los 60 años de reinado de Isabel I.

