Un ecuatoriano achuar 'coronará' al rey Carlos III del Reino Unido

La coronación del rey Carlos III del Reino Unido y de la reina Camila es el evento más esperado de mayo de 2023. La cita, que será este sábado 6, convocará a personajes de todo el mundo y Ecuador también contará con representantes para este evento.

En una conversación con medios de comunicación, el embajador británico Chris Campbell ha adelantado que en la ceremonia estarán representantes del Ecuador. Uno de ellos será el canciller Gustavo Manrique, quien participará como delegado del gobierno nacional.

El otro invitado ecuatoriano a la ceremonia de coronación de Carlos III y Camila es Domingo Peas. Él es un líder achuar que participará como invitado especial a la ceremonia de coronación. Peas, quien ya está en Londres, llevará regalos ancestrales elaborados por su comunidad para los nuevos reyes.

Pero antes de que Carlos III llegue a la Abadía de Westminster para ser coronado el sábado, el nuevo rey tendrá otra corona entre sus manos este jueves 4 de mayo de 2023. Se trata de un tocado de plumas que será entregada por Domingo Peas en un evento a realizarse a las 14:00 (hora de Londres) en el Palacio de Buckingham.

La corona de plumas es una muestra de gratitud de los pueblos amazónicos por la contribución del rey Carlos III a la conservación de los bosques. También simboliza el compromiso que solicitan al nuevo monarca para mantenerse firme en la defensa de los derechos de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático.

En una entrevista con el medio británico The Mirror, Domingo Peas señala que la corona es “una señal de respeto. Es un honor que se le otorgue a alguien que es una autoridad, que ha estado, en este caso el rey Carlos, muy comprometido con la protección de la biodiversidad, con la protección de la naturaleza”.

