¿Cuándo será la coronación del rey Carlos?

Este 6 de mayo será el evento de coronación de Carlos III y Camila en el Reino Unido. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com

El sábado 6 de mayo de 2023 será un día histórico para el Reino Unido, con el evento de coronación de Carlos III y Camila como rey y reina consorte.

El evento, que se llevará a cabo en la Abadía de Westminster en Londres, será seguido por millones de personas en todo el mundo. Esta será la primera vez que la Casa Real Británica podrá transmitir en vivo y en directo una coronación a escala mundial.

Para aquellos que deseen ver la ceremonia en vivo, la hora exacta será a las 11:00 del Reino Unido. Esto significa que, en Ecuador, la ceremonia comenzará a las 05:00 hora local.

Además, antes del acto, el rey Carlos III y Camila saldrán desde el Palacio de Buckingham hacia la Abadía de Westminster. El recorrido, de 2,3 km aproximadamente, se hará a bordo del Diamond Jubilee State Coach. Este carruaje fue construido en 2012, en Australia, para celebrar los 60 años de reinado de Isabel I.

4 days to go until the #Coronation pic.twitter.com/9WGySrRxhC — Westminster Abbey (@wabbey) May 2, 2023

¿Habrá concierto por la coronación?

El 7 de mayo, en los terrenos del Castillo de Windsor será el show musical para celebrar la coronación de Carlos III y Camila.

Entre los artistas confirmados a The Coronation Concert están: Andrea Bocelli en un dúo con Bryn Terfel; Freya Ridings y el pianista Alexis Ffrench; The Coronation Choir; Take That; Lionel Richie; Katy Perry; Nicole Scherzinger; Steve Winwood; Virtual Choir; Lang Lang; The Pussycat Dolls; Lucy y Tiwa Savage.



Más noticias en:

Visita nuestros portales: