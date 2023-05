Malas noticias para los fans de la serie 'The Last of Us' de HBO

La mayoría de producciones de HBO, entre las que se encuentra 'The Last of Us', están en peligro de retrasar sus estrenos. Foto: Captura

La huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos en busca de mejores condiciones económicas y laborales para los escritores ha obligado a paralizar algunas de las grandes producciones del país. Entre ellas, la exitosa serie de HBO 'The Last of Us', que tendrá que aplazar el estreno de su segunda temporada hasta 2025 si no se llega pronto a un acuerdo con los huelguistas.

Según ha confirmado la responsable de las series y películas dramáticas de HBO, Francesca Orci, en una entrevista concedida a Deadline, la mayoría de producciones de la cadena, entre las que se encuentra la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, están en peligro de retrasar sus estrenos.

"Aunque en este momento todo es improvisado, tengo la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo más pronto que tarde. De lo contrario, tendremos que evaluar cuál es el final de la programación de 2024 y cuáles son los programas que se dejarán para 2025", ha indicado Orci acerca de la reestructuración del calendario que plantea HBO.

¿Segunda temporada en 2025?

La Directiva de la cadena ha explicado que es "demasiado pronto para saber" cómo afectará la huelga a los planes de programación de series concretas, pero ha anunciado que han estado considerando aplazar el estreno de la segunda temporada de 'The Last of Us' hasta "algún punto de 2025".

Aún así, todo dependerá del desarrollo de la huelga. "En este momento, los programas que quiero emitir no estarían necesariamente preparados si esta huelga durara de seis a nueve meses", ha explicado Orci sobre el calendario de producciones de HBO, que se está viendo fuertemente lastrado por las protestas.

