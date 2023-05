Taylor Lautner, estrella de Crepúsculo, habló en sus redes sobre el odio que recibe

El actor Taylor Lautner criticó de manera directa a quienes lo han atacado por su aspecto físico. Foto: Instagram / @taylorlautner

El actor Taylor Lautner ha criticado de manera directa a todos los usuarios de redes sociales que lo han atacado por su aspecto físico, quienes dicen que “envejeció como una uva pasa”.

En un video que subió a su cuenta de Instagram publicado el lunes, la estrella de Crepúsculo compartió capturas de pantalla de una gran cantidad de comentarios negativos que recibió después de aparecer en el canal de la televisión americano Today en el programa ‘Catching up With’.

Esto fue lo que aseguró el actor: “Si, esto fuera hace 10 años, hace cinco años, tal vez incluso tres o dos años, realmente me habría molestado”, dijo en la historia de Instagram.

Lautner prosiguió en su historia, “hubiera querido meterme en un hoyo y no salir definitivamente, no hablar con la prensa, realizar entrevistas y ponerme al frente de los ataques que me hacen”.

El actor aseguró que los comentarios violentos que le hacían hace años y que todavía le dejan le han traído “viejos sentimientos y recuerdos negativos”, mensajes que evitaba leer para no sentirse mal.

El apoyo de sus fans

Frente a estas confesiones, el actor, quien también participó en la película infantil ‘Las aventuras de Sharkboy and Lavagirl', recibió apoyo en los comentarios. “Tú eres valioso, eres un sujeto auténtico que cambia al mundo”, “Te ves bien. Te ves casi igual que antes”, “¡te ves genial! no dejes que nadie te diga lo contrario”, se destacan entre cientos de comentarios.

Por último, el actor aseguró que su personaje de Jacob Black en la saga Crepúsculo lo afectó mucho en su vida cotidiana.

“Exponer mi cuerpo cada dos segundos a los 16 años, estaba afectando la manera en que me percibía y como los otros me iban a percibir, afectar sobre todo con mi percepción corporal”, dijo en su podcast ‘The Squeeze’.

