Jennette McCurdy recuerda con sinsabor su beso con Nathan Kress en 'iCarly'

En su libro cuenta lo mal que la pasó al grabar el programa y los abusos que recibió por parte de su madre. Foto: captura de pantalla / iCarly

Redación Elcomercio.com

La actriz Jennette McCurdy, recordada por su papel de Sam en el programa de televisión 'iCarly', lanzó el pasado 9 de agosto de 2022 su libro titulado 'Me alegro que mamá muriera', en donde hace algunas confesiones.

Aunque parecía que la joven era feliz durante la filmación del proyecto, no fue así. En su libro cuenta lo mal que la pasó al grabar el programa y los abusos que recibió por parte de su madre.

Uno de los fragmentos de la obra que rápidamente se hicieron virales es el que relata su experiencia en el episodio de 'iCarly' en el que dio por primera vez un beso a Freddie, personaje interpretado por Nathan Kress.

Resulta que ese momento se trataba también de su primer encuentro en la vida real y al parecer no le animó ni un poco que su primer beso fuera de esa forma (para un programa de televisión), al menos no era como se lo había imaginado.

Beso de Sam y Freddie en iCarly. Video: YouTube/ Nickelodeon

“Nuestros labios se tocan. Él mueve su boca un poco, pero yo no puedo mover la mía. Estoy congelada. Sus ojos están cerrados. Los míos no. Los míos están bien abiertos, mirándolo fijamente. Es tan extraño mirar a una persona mientras sus rostros se tocan. No me gusta. Puedo oler su gel para el cabello”, señaló Jennette.

De acuerdo con la joven, el director Dan Schneider solo estuvo satisfecho con el resultado luego de siete tomas.

También reveló que Nickelodeon le ofreció USD 300 000 para no hablar de los abusos en su contra.

Luego de que McCurdy rechazara la oferta por considerarla una "maniobra extorsiva", los ejecutivos continuaron presionándola para que acepte ese “dinero gratis”.

“No, no es dinero gratis lo que me están ofreciendo. Esto no es eso. Esto es dinero para callar”, les respondió la actriz, quien recordó en su libro lo vulnerada que se sintió en ese momento.