Fortnite lanza su colaboración con ‘Dragon Ball’

El tráiler oficial de la presentación del crossover de Fortnite ‘Dragon Ball’ se filtró aunque el lanzamiento de la colaboración es este martes 16 de agosto de 2022.

Fortnite se ha convertido en un de los videojuegos más importantes de todo el mundo que ha contado con grandes colaboraciones con empresas como Marvel y DC.

El anuncio de la colaboración con el anime ‘Dragon Ball’ se dio a conocer hace algunos meses. La apariencia de los personajes seguía siendo una incógnita hasta la filtración del tráiler.

En el viedo aparecen Goku y Vegeta en estado Super Saiyan Blue acompañados de diferentes avatares que pertenecen al videojuego. En el los avatares del juego usan el poder kamehameha, otros aparecen en la nube kinto (nube voladora), sobre Shen Long y la capsula de ataque.

Todavía se desconoce que “habilidades especiales” tendrán los nuevos personajes en el juego. Algunos avatares suelen evolucionar según se van cumpliendo objetivos durante la partida. De seguro estos puntos se conocerán a partir de su lanzamiento oficial.

Dragon Ball x Fortnite official first look pic.twitter.com/CFb93laTrA