Falleció Henry Orenstein, el creador de los ‘Transformers’

Tras perder a su familia y sobrevivir a un campo de concentración, Henry Orenstein emigró a Estados Unidos donde se dedicó a la fabricación de juguetes, un talento que lo llevaría a crear a los robots que podrían cambiar de forma.

Los ‘Transformers’ se convirtieron en un franquicia de productos muy exitosa en los años ochenta, con líneas de juguetes, una serie de televisión animada y otros productos complementarios que llevaron la fama a los Autobots y a los malvados Decepticons, que luchan en la Tierra mientras se transformaban en autos o en complejas estructuras robóticas.

Según el diario New York Post, que dio a conocer la noticia el 15 de diciembre del 2021, a Orenstein también se le atribuye la creación de la popular muñeca de los años 50 Betty the Beautiful Bride. Este diseñador y empresario falleció a los 98 años y, hasta ahora, no se han revelado las causas de su deceso.

FINE YOU GET THE NEW YORK POSThttps://t.co/jwVx52XgWx — Happy Holidavid (@damnyouwillis) December 16, 2021

También se hizo famoso por crear cámaras de cartas ocultas en las mesas de póquer, que permiten al público de televisión ver las estrategias secretas y los engaños de los jugadores. Orenstein tenía más de 100 patentes a su nombre. Además, era un fanático de ese juego de apuestas y en el 2008 fue elegido como miembro del Salón de la Fama del Póquer.

Fallece el inventor de las ‘Hole Cameras’, Henry Orenstein💔



El poker ha sufrido la pérdida de una de las personas que más influyó en el boom del poker. Orenstein patentó en 1997 un sistema que cambió el rumbo del poker en televisión para siempre.



📰https://t.co/rleVOAwSGA pic.twitter.com/5iRgQzIrDO — Poker-Red (@poker_red) December 15, 2021

Igualmente, dada su experiencia en la guerra, apoyó a los sobrevivientes del Holocausto nazi. “Henry era un genio, un hombre extraordinariamente inteligente que realmente hizo su fortuna de la nada”, le dijo a la página israelí Ynet. com, Yonit Raviv Zilberstein,, director ejecutivo del programa homónimo del fallecido filántropo: ‘el Proyecto Orenstein’.

“Era un sobreviviente del Holocausto que estaba muy preocupado porque había personas necesitadas en Israel y que no tenían comida… Él mismo estableció un comedor de beneficencia en Nueva York y fue un gran contribuyente a Israel”, recalcó Zilberstein.