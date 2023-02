El éxito de 'The Last of Us' radica en su guión y personajes

El guión y la construcción de personajes hacen de 'The Last of Us' una serie exitosa. Foto: tomada de Instagram de 'The Last of Us'

Carolina Vasco

El éxito de 'The Last of Us' se debe a su guión y a los personajes. Esta serie de televisión estadounidense postapocalíptica se estrenó el 15 de enero de este año, y ha generado gran impacto entre los usuarios. La historia se basa en un videojuego que tiene el mismo nombre. Un experto habla al respecto.

Expertos en cine y comunicación

El triunfo de 'The Last of us' se da debido a la expansión transmedia a partir de la narrativa del juego. "Se abre camino a otros soportes y formatos con historias propias", comenta Frantz Jaramillo, docente de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Otro de los aspectos es la construcción de los personajes a partir del género de terror. "El éxito se da por el gancho que genera el videojuego.", indica. Además, ya poseen un público en específico.

El principal elemento del éxito es el guión adaptado a la serie. "Es decir la escritura del juego basado en teorías cientificas", comenta Estefano Dávila, director de República Tecno.

Este mercado está en constante crecimiento y transformación. Es una serie que, aparte del atractivo de donde vienen, son bien guionizadas. Cuentan con fórmulas exitosas que tienen ya estructuradas las industrias del 'streaming' como HBO o Netflix, de acuerdo con Jaramillo.

Críticas sobre la serie

En redes sociales los televidentes de la serie han emitido su comentario. "No me canso de ver este tipo de videos donde la serie copia a la perfección escenas del videojuego. En este caso la del episodio cuatro", comentó Aragón Bastidas en su cuenta de Twitter.

"Me gustaron mucho los cuatro episodios de 'The Last of us'. Es increíble como muchas de las escenas están calcadas al videojuego. Jamás he visto una adaptación tan bien realizada", indicó @brucebatman007 en Twitter. Este usuario también señaló que los pocos cambios que hay entre la serie y el videojuego son geniales. Sirven como complemento.

El quinto episodio de 'The Last of Us' llegará a las plataformas de HBO Max y HBO On Demand el próximo viernes 10 de febrero, a las 21:00.

Visita nuestros portales: