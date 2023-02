HBO adelanta el lanzamiento del quinto episodio de 'The last of us'

Será el viernes y no el domingo, como estaba programado, para que no se cruce con el Super Bowl. Foto: HBO Max

Para que no se cruce con el juego del Super Bowl este domingo 12 de febrero de 2023, la plataforma de 'streaming' HBO decidió anticipar el estreno del capítulo 5 de su exitosa serie 'The last of us' para el viernes 10 de febrero.

"El quinto episodio de la serie original de HBO ‘The last of us’ se estrenará anticipadamente en HBO Max a partir del viernes 10 de febrero a las 21:00 ET antes de su estreno en canal lineal HBO el domingo 12 de febrero a las 21:00. ET. Los suscriptores de HBO también pueden tener acceso con antelación al episodio 5 mediante su cuenta de HBO Max, que se incluye sin costo adicional al adquirir la suscripción a través de un proveedor de televisión. Los nuevos episodios de la serie seguirán emitiéndose los domingos a las 21:00 ET en HBO Max y HBO, hasta el final de temporada, el 12 de marzo", informó en un comunicado este lunes la compañía.

Recordemos que la serie original 'The last of us' tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona en cuarentena. Lo que empieza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador en el que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos 'The Last of Us'), Jeffrey Pierce como Perry (Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos 'The Last of Us'), Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

Con una puntuación del 96 % de la crítica en Rotten Tomatoes, la serie ha sido aclamada por la crítica internacional y por los fans alrededor del mundo, quienes esperaron fielmente el poder ver en pantalla la adaptación a serie de su videojuego favorito.

