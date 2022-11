Dua Lipa fuera de lista de artistas para inauguración del Mundial Qatar 2022

Dua Lipa confirmó que no participará en la inauguración del Mundial Qatar 2022. Foto: Instagram @dualipa

Varias especulaciones se tomaron las redes sociales sobre los posibles artistas que se presentarán el domingo 20 de noviembre de 2022 para el inicio al Mundial de Qatar 2022. En las publicaciones se mencionaba a Dua Lipa, ella mediante una historia en Instagram aclaró que no será parte del show.

El nombre de la cantante británica apareció en una publicación en la cuenta de Twitter de World Music Awards que mencionaba a los cantantes como Shakira, BTS y Black Eyed Peas que participarán en la ceremonia de inauguración, minutos después esta fue eliminada.

El sábado 13 de noviembre de 2022, Dua Lipa se dirigió a su público a través de una historia en Instagram en la que asegura que no participará en el Mundial y que no ha tenido ninguna negociación para hacerlo.

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural en la Copa del Mundo de Qatar. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", indicó en su historia.

Hasta el momento se conoce que la banda surcoreana BTS confirmó la presencia de Jung Kook, cantante de la agrupación, en la ceremonia inaugural el próximo domingo en el estadio Al-Bayt. Los otros artistas no se han pronunciado.

