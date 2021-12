Cardi B regala cheque de USD 2 millones a su esposo

La cantante rapera estadounidense, Cardi B, hizo un regalo que sorprendió a su esposo, Offset, por el cumpleaños número 30 años del también artista.

El video en el que la empresaria entrega un gran cheque de USD 2 millones se difundió en distintas redes sociales y se viralizó por la singular suma de dinero que cantante dio a su pareja el 21 de diciembre del 2021.

Los fanáticos de la intérprete de Up publicaron imágenes de evento de celebración que organizó Cardi B. Ambos aparecen sobre una tarima y la artista le entrega el millonario cheque con un emotivo saludo.

American rapper, Cardi B gifted her husband and colleague, Offset the whopping sum of $2million on his birthday. 📸



