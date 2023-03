Anuel AA canta su nuevo tema Más rica que ayer, ¿lo dedica a Karol G?

Anual estrenó canción desde el jueves 2 de marzo de 2022. Foto: Cortesía Facebook de los artistas

Redacción El Tiempo (Colombia)

Anuel AA acaba de estrenar su nueva canción, Más rica que ayer, y el impacto se concentra en el tramo final del vídeo, donde el cantante aprovecha para comentar la letra de TQG, de Karol G y Shakira, que presuntamente esta dedicada a sus exparejas.

En el vídeo, que se encuentra disponible en YouTube desde el jueves 2 de marzo de 2023, los artistas colaboradores Mambo Kingz y Dj Luian lo rodean y le preguntan entre risas por las noticias que han salido y se refieren al puertorriqueño como "el Chayanne de 2023".

Frente a esto, Anuel contesta que: “soy un símbolo sexual a estas alturas ya”. Del mismo modo, le dice a sus colegas sobre sus exparejas: “Se van globales cuando me dedican canciones, ya van por dos”.

Entre bromas, el cantante asegura que todo se debe a "la perla", un piercing que se colocó hace un tiempo en su parte íntima.

Otro aspecto llamativo del vídeo reposa en la aparición del cantante colombiano Maluma, luego de que Dj Luian bromeara sobre la popular frase “flow real G o flow Maluma”, a lo que el antioqueño sale de una camioneta y responde: "Qué pasó cabrones".

Frases del nuevo sencillo de Karol G y Shakira

TQG se ha posicionado en el top de las canciones más escuchadas de las plataformas musicales, e incluso, en YouTube ha acumulado más de 126 millones de reproducciones en 7 días.



"Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia) Lo que ya no sabes es que tú todavía me está' viendo toa' la historia' (Papi)" dice Karol G en la canción. También, soltó: "¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'? ¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito".

Letra de la canción de Anuel

La baby me envia una foto

Me dice "que esto quede entre nosotro'"

Y muchos corazones rotos

¿Será que el novio la dejó? Woh-oh

Siempre me busca

Cuando le pelea

Él la hizo cambiar

(Uh-ah, uh-ah)

Bebecita, estás más rica que ayer

Que bueno fue volverte a ver

Se ve que él no te sabe querer

Conmigo te ves mejor que con él

Bebecita, estás más rica que ayer

Te lo juro que amé volverte a ver

Se ve que él no te sabe querer

Conmigo te ves mejor que con él

Él no te ama como yo y tú lo sabe'

Estoy orando que esa relación se acabe

Baby, mientras tanto estoy rulay en calle

Esperando que te escape' y me llame'

Baby, te puso en mi contra, estás celosa

Te dejaste de esa araña venenosa

Mami, tú y yo' somo' freaky e' otra cosa

El no te lo mete con juguete' ni esposa'

Tus puntos debiles yo los conozco

Te lamo el cuello, te beso el toto

En cuatro te pongo y te lo meto completo, bien hondo

Y te viene' a chorro'

Bebecita, estás más rica que ayer

Que bueno fue volverte a ver

Se ve que él no te sabe querer

Conmigo te ves mejor que con él

Bebecita, estás más rica que ayer

Te lo juro que amé volverte a ver

Se ve que él no te sabe querer

Conmigo te ves mejor que con él

Él no ha podido hacer que tú pares de amarme

Te diste cuenta que no es fácil olvidarme

Yo te fallé y lo que haz hecho es desquitarte

Por eso ni te busco, tú no puedes lastimarme

Si tú me perdonas, te perdono lo que hicimos

Ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos

Yo era un ignorante y manejarlo no supimos

A veces lo que damos no e' lo que recibimos

Y aquí tengo tu contacto pero si tú quieres

Sigo siendo el nene y me escribes

Tirame al DM, no pa' estar peleando

Tú no eres Shakira ni yo Piqué

Y aquí tengo tu contacto pero si tú quieres

Sigo siendo el nene y me escribes

Tirame al DM, no pa' estar peleando

Tú no eres Shakira ni yo Piqué

La baby me envia una foto

Me dice "que esto quede entre nosotro'"

Y muchos corazones rotos

¿Será que el novio la dejo?

Siempre me busca

Cuando le pelea

Él la hizo cambiar

(Uh-ah, uh-ah)

Bebecita, estás más rica que ayer

Que bueno fue volverte a ver

Se ve que él no te sabe querer

Conmigo te ves mejor que con él

Bebecita, estás más rica que ayer

Te lo juro que amé volverte a ver

Se ve que él no te sabe querer

Conmigo te ves mejor que con él

Real hasta la muerte, baby

Real hasta la muerte, baby

Mambo Kingz

Mambo Kingz

Uh-ah, uh-ah

Mira, dime, Luián

Doble A, Anuel

Brrr

