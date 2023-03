El actor Paul Grant gastó su fortuna en adicciones

Paul Grant interpretó a un duende en 'Harry Potter'. Foto: Archivo

Redacción Elcomercio.com

La muerte del actor Paul Grant sorprendió a sus seguidores, quienes lo recordaban por sus interpretaciones en Stars Wars y en Harry Potter. Aunque el hecho fue difundido el martes 21, dos días antes, el 19 ocurrió el fallecimiento.

Según los primeros reportes policías, fue encontrado pasado el mediodía en una estación de tren, llegó una ambulancia y lo trasladaron a un hospital, donde fue ingresado por algunos días, al no responder, lo desconectaron.

Se supo que su deceso fue declarado por una muerte cerebral. Para sus familiares, en especial una de sus hijas y su actual novia, esto les llena de dolor e impotencia.

Paul Grant y su fortuna

Grant era un actor de cine y doble de riesgo reconocido en Reino Unido, tras aparecer en las famosas franquicias. Nacido el 3 de febrero de 1970 y se unió al cast de Star Wars cuando tenía 13 años de edad.

Luego, participó en Legend de Tom Cruise en 1985; Labyrinth, la cinta de 1986 protagonizada por David Bowie; Willow de 1998 con Val Kilmer; y Deuce Bigalow (conocida como Gigoló Europeo o Gigoló por accidente).

Según sus familiares, su fortuna acumulada durante varias décadas de trabajo las consumió en drogas y alcohol. Entre sus motivos fue el desamor y el divorcio que ocurrieron en 2014.

Una década de excesos

En ese entonces, en 2014 el actor confesó "tenía una familia, estaba casado y ahora estoy divorciado. Lo he perdido todo. No tengo nada. Ni mis cosas, ni fotos ni ropa".

Esas fueron sus palabras luego de conocerse que se divorció, desde entonces inició su vida de excesos, pese a que anteriormente fue acusado de infiel y denuncia por agresión.

Recientemente, en febrero de 2023 Paul admitió al canal de YouTube Revelation que continuaba consumiendo sustancias, pero que no era adicto.

"He estado bebiendo demasiado y hoy será mi último día de borrachera", dijo aquella vez. Para algunos comunicadores ese era su engaño aunque aquel mismo día dijo "no soy adicto a nada... sólo estoy disfrutando. puedo beber un día entero o un mes, pero no soy un adicto".

Incluso años atrás, la prensa reveló algunas fotos donde se lo observada fuera de sí.

Visita nuestros portales: