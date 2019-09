Diablo Huma Rock, premiado en Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Combinar la potencia del sonido del roquero con la resonancia de los instrumentos andinos y matizado con danzas nativas es la apuesta de Diablo Huma Rock, agrupación que surgió el 22 de noviembre de 2017 y que recientemente fue galardonada en Nueva York por su video Señorita Mía.

Esta banda la componen 12 personas. Alek’s Benítez y Fabián Flores, ex Aztra, fueron sus fundadores. El grupo lo completan José Arostegui (vocalista), Roberto Viana (teclados), Juan Daniel Sandoval (bajo), José Campos (batería), Joel Asencio (percusión) y Fernando Artieda (instrumentos andinos).



El equipo de danzantes, en cambio, lo conforman Martín Aguilar, Jéssica Núñez, Maithe Murillo y Henry Aulestia.



El guayaquileño Larry Flores diseñó la tipografía, el logo y al diabluma con ojos flameantes que identifica a la banda.

Video: YouTube, cuenta: Diablo Huma Rock

Según Alek’s Benítez, director de la agrupación, lo más difícil del proyecto fue complementar la fuerza del sonido del rock con la danza.



“En nuestras primeras composiciones se nos desbordó el lado roquero, con lances fuertes y rápidos, que los danzantes no lo podían bailar. Tuvimos que componer junto a ellos hasta buscar una armonía”, reconoce Benítez.



A su propuesta metalera le han incluido instrumentos del folclor como la zampoña, quena, quenacho, bajones, charango, toyos, bombo andino, chajchas y hasta un requinto. Dentro de las coreografías que acompañan a sus presentaciones, la gran mayoría son tinku boliviano, sanjuanito y zamarro campanilla.



“La coreografía no exime a quienes asistan a nuestro show a no bailar mosh. Nosotros nos contagiamos con esa energía bajo el escenario”, admite Fabián Flores.



Su primer sencillo denominado El Pituco/Canción y Huayno fue lanzado el 20 de marzo del año pasado y hasta el momento suma 40 541 reproducciones en YouTube.



En el tema Señorita Mía, rodado en las Lagunas de Mojanda y en la Plaza de San Juan de la Capilla de Otavalo, buscaron narrar la leyenda local del enamoramiento del Taita Imbabura con la Mama Cotacachi.



En la producción y actuación contaron con la participación de los ‘youtubers’ Marcos Otavalo y Tamia Saranchi.



El videoclip de este tema suma más de 176 600 reproducciones en YouTube, siendo muy popular en países como México, Perú, Bolivia, EE.UU. y España, lo que le permitió a la banda armar una gira por América del Norte entre el 5 y 18 de agosto de este 2019.

En La Boom (Queens, Nueva York) fueron galardonados con el premio Unidad Ecuadorian Music Award 2019 al mejor video de música alternativa. En suelo azteca, en cambio, tuvieron presentaciones en Chimalhuacán Atenco, Ciudad de México y Puebla.