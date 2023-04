Imagen de Mario, en su presentación 'premier' en Ecuador Foto: Álex Puruncajas. EL COMERCIO

Álex Puruncajas (I)

La canción Holding Out For A Hero, de Bonnie Tyler, acompaña a Mario Bros, el popular plomero de la rentable franquicia, en su entrenamiento para derrotar a Bowser, en su nueva película.

La melodía se despliega y trae los recuerdos de 1984, en el que se estrenó la canción y tuvo auge el videojuego. Los ochenta trajeron cintas de VHS, los pantalones vaqueros, los 'walkman'. La nostalgia para los que crecieron en esa época es inevitable.

En medio de esa melodía, aparece Mario, el protagonista de 'Super Mario Bros: La película', que se estrena en las salas de cine de Ecuador este 5 de marzo de 2023.

La víspera se realizó la 'premier', con recuerdos alusivos al videojuego, que se volvió una franquicia rentable para Nintendo. Hubo sombreros de champiñones, los 'cars' de Mario y fotografías.

Seguidores del personaje, en la 'premier' de la película, en Quito. Foto: Alex Puruncajas. EL COMERCIO

En la nueva película también suena otro hit de los ochenta, Take on me, de A-ha, que se popularizó con el video de esa canción. La banda sonora de la película es de Brian Tyler.

Las referencias musicales llevan a la época de nostalgia, acompañada por una producción de animación sencilla, pero que llega a sus fans. La historia se deja entender por las nuevas generaciones.

A lo largo de la cinta, aparecen los detalles que marcaron el videojuego como los champiñones, el palacio de la princesa Peach, los poderes clásicos con los que Mario puede convertirse en alguien robusto y capaz de esquivar todos los obstáculos.

Son detalles que llevan a la época del videojuego, en una historia que cala profundo entre sus seguidores y deja atrás a las dos películas antecesoras que resultaron frustrantes en su creación y en su taquilla.

Los champiñones animan la película de 'Super Mario'. Foto: Alex Puruncajas. EL COMERCIO

'Super Mario Bros' y su historia

'Super Mario Bros: La película' presenta a Mario y su hermano Luigi en búsqueda de un ideal: ser un aporte para Brooklyn, donde viven.

En medio de sus frustrados trabajos, se hunden en un tubo enigmático que lleva a los hermanos a caminos distintos. Mario cae en el reino champiñón, mientras que Luigi va a parar en el reino de las tinieblas, que gobierna Bowser.

A Mario no le queda más remedio que ir en busca de la princesa Peach para rescatar a su hermano, con el que 'cualquier cosa es posible'.

La historia resulta así sencilla en su argumento, pero efectiva. No presenta una trama o producción sofisticada, pero por sus detalles llega a los 'fans' del videojuego.

En su peripecia, Mario se une a la princesa Peach, quien pide la ayuda de Cranky Kong y su ejército. También aparecen Donkey Kong y el fiel champiñón Toad.

La trama muestra un desenlace feliz, quizás algo sencillo, pero que ya tiene aceptación. En sitios especializados, como Rotten Tomatoes, la cinta alcanzó un 50% de valoración, pero en cambio entre los usuarios de google ya supera el 90% de aceptación.