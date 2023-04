Las reliquias de Freddie Mercury, que incluyen un peine, serán subastadas

Freddie Mercury, con la corona y una capa roja de terciopelo que utilizó en Knebworth, en 1986.

Freddie Mercury murió en 1991 y heredó su casa de Londres a Mary Austin, su expareja que siguió como su amiga cuando él le confesó que era gay. La vivienda guarda 1 500 objetos, que incluyen desde una peinilla hasta cuadros cotizados en millones.

Las reliquias de Freddie Mercury serán exhibidas en Londres, Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong. Después, serán subastadas y las ganancias serán donadas, en parte, para Mercury Phoenix Trust y Elton John Aids Foundation.

Freddie Mercury adquirió estos objetos en 30 años, que duró su carrera. “Me gusta estar rodeado de cosas espléndidas… un desorden exquisito”, escribió en 'Freddie Mercury: A Life, In His Own Words'.

Según Mary Austin, es el momento de desprenderse de los objetos del artista británico para cerrar un capítulo en su vida y emprender una nueva etapa.

La expareja y amiga del vocalista de Queen guarda aprecio a los objetos. “Freddie fue un coleccionista increíble e inteligente que nos mostró que hay belleza, diversión y conversación en todo. Espero que las exhibiciones y subastas sean una oportunidad para compartir sus facetas”.

La vivienda, donde se guardan las reliquias, es conocida como Garden Lodge, en Londres. Mary Austin mantuvo los objetos intactos desde la muerte del artista.

Reliquias de Freddie Mercury

En la subasta estarán la corona de oro y una capa roja de terciopelo, piel sintética y joyas que Freddie Mercury utilizó en su presentación en Knebworth, en 1986.

La corona es una réplica de de San Eduardo, que utilizará el rey Carlos en su próxima coronación al trono.

Otro de los objetos valiosos es un cuadro del pintor francés Tissot, valorado en medio millón de dólares. El cantante lo adquirió antes de su muerte.

Em la subasta además estarán manuscritos de sus trabajos para las canciones We Are The Champions y Killer Queen.

Otros objetos de menor valor, pero de gran estima para el cantante, son un peine para su bigote, un teléfono y hasta servilletas.

El objetivo de la subasta es recaudar unos USD 7 millones. Parte de este monto se destinará para las organizaciones para Mercury Phoenix Trust y Elton John Aids Foundation.

