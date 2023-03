Las diferencias entre la trama del videojuego y la serie le dan profundidad a los personajes. Foto: Internet

Redacción Tendencias (I)

El capítulo final de la primera temporada 'The Last of Us' durará apenas 43 minutos. Así lo relevó la cadena HBO MAX. Con esto, será el de más corta duración de la serie que se estrenó en enero de 2023.

Superará al cuarto capítulo, llamado 'Please, hold to my hand', que estuvo debajo de los 50 minutos. Esta novena entrega, con la que se pondrá fin a una deslumbrante primera temporada, se difundirá el domingo 12 de marzo de 2023 por las pantallas de HBO.

En Ecuador, se lo podrá ver desde las 20:00, la misma hora en la que iniciará la gala de la entrega de los Premios Oscar.

Según reveló la propia cadena, el último capítulo se denominará 'Look For The Light',

Se adelantó la hora de estreno, pues en los Estados Unidos habrá un cambio de horario durante la madrugada del domingo.

La serie, basada en un videojuego, se convirtió en tendencia mundial desde su estreno. Por esto, hay tensión y expectativa entre sus espectadores por el fin de la temporada.

El capítulo final

La entrega final de la primera temporada presentará el desenlace de la tensionante búsqueda de Ellie y Joel de las luciérnagas. Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie, anticipó que el final dividirá masivamente a la gente. Lo afirmó en una entrevista concedida a Vogue UK.

El tráiler dejó ver que Elle y Joe arriban a Salt Lake City, golpeada por el caos imperante. En la ciudad, esperan encontrar la anhelada cura para el hongo Cordyceps, que ha destruido a las personas.

Sin embargo, en su búsqueda caerán en una trampa que pondrá en riesgo su vida. Esta parte es la que genera más interés de la audiencia.



'The Last of Us' y una nueva temporada

HBO MAX anunció que habrá una nueva entrega para felicidad de sus seguidores. Según el portal Fotogramas, la segunda temporada se difundiría a finales de 2024 o en los primeros días de 2025.

No existe aún un anuncio oficial sobre el inicio del rodaje que presentaría mayor trabajo por la abundancia de efectos especiales. Craig Mazin, productor ejecutivo de la serie, expresó que aún queda una temporada para cubrir lo que resta de la historia. "La cantidad de historia que queda, que no hemos cubierto, sería más que una temporada".

