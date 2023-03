La película 'Pinocho' es dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. Foto: EFE

Redacción Tendencias (I)

La película animada 'Pinocho' y la cinta 'Argentina 1985' son las representantes de Latinoamérica en los premios Oscar. Ambas buscan la estatuilla dorada la noche de este 12 de marzo de 2023.

Pinocho está dirigida por el cineasta mexicano Guillermo Del Toro, mientras que 'Argentina 1985' es liderada por Santiago Mitre.

El evento se acerca y la ilusión de los latinos por ver a los directores de estas películas crece con el paso de los minutos. La transmisión arrancará a las 20:00, hora de Ecuador.

Al momento, solo cuatro películas latinas han conseguido la anhelada estatuilla ('La historia oficial', 'El secreto de sus ojos', 'Una mujer fantástica' y 'Roma').

Pinocho competirá en la categoría de Mejor película animada junto a 'Marcel the Shell with Shoes On', 'Red', 'El gato con botas: El último deseo' y 'El monstruo marino'.

'Argentina 1985', en cambio, se encuentra en las nominadas a Mejor película extranjera. Competirá por el galardón ante 'Eo' (Polonia), 'Sin novedad en el frente' (Alemania), 'Close' (Bélgica) y 'The Quiet Girl' (Irlanda).

'Pinocho' y 'Argentina 1985' y sus tramas

'Pinocho' es una adaptación del cuento italiano del mismo nombre. El mexicano Del Toro se aleja de la versión original y presenta a un Pinocho ávido por conocer el mundo y se aleja de la moraleja de la obediencia.

El cineasta ubica la historia en la Italia, de Benito Mussolini, con personajes derrotados y golpeados por la situación económica. Esta película ha recibido buenos comentarios de la crítica. Latinoamérica espera su consagración.

Por esto, la cinta ya recibió dos Globos de Oro, entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. Ganó esos premios en Mejor animación y Mejor banda de sonido.

'Argentina 1985' es la historia de una época conflictiva en el país sudamericano entre 1976 y 1983. La trama se sitúa en el juicio a los grupos militares tras la dictadura de entonces.

Esta cinta ya se llevó un Globo de Oro, entregado por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. También fue nominada a los premios británicos BAFTA.

En la película actúa el argentino Ricardo Darín, quien participó en 'El secreto de sus ojos', ganadora de un Oscar.

'Pinocho' y 'Argentina 1985' y sus opciones

'Pinocho' aparece como la principal opcionada para ganar en la categoría de Mejor película animada, según la plataforma Taboola, que impulsa recomendaciones en el Internet.

Según las estadísticas de esta plataforma, Del Toro es el personaje que logró más conversaciones en la web. Además, su nombre estuvo en 101 000 páginas vistas.

En cuanto a 'Argentina 1985' no hubo estimaciones. Sin embargo, se considera que su gran rival será la cinta 'Sin novedad en el frente'.

