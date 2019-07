Científicos determinan que perro grandes son más inteligentes que los pequeños

LEA TAMBIÉN

Un estudio reveló que los perros de raza grande son más inteligentes que los de raza pequeña. Si bien, el cerebro de los caninos grandes tiene un mayor tamaño esto no influye en su desempeño. Investigadores del Centro de Cognición Canina de la Universidad de Arizona efectuó una investigación con 7 000 animales domésticos de 74 razas diferentes.

Los resultados fueron evidentes, ya que, los caninos grandes superaron en algunas habilidades cognitivas a los pequeños. La memoria fue una de las características más evidentes, ya que se demostró que poseían mejor retentiva a corto plazo y una mayor capacidad de autocontrol.



Para demostrar esta teoría, se realizó una prueba a las mascotas. Los dueños escondieron una golosina debajo de un vaso de plástico, mientras eran observados por sus animales. Ellos esperaron entre 60 a 150 segundos antes de dejar su perro lo encontrara. Los pequeños comenzaron a tener dificultad para recordar dónde estaba el premio a diferencia de los grandes.

Otro ejercicio fue de autocontrol, se colocó comida frente a las mascotas y sus dueños les ordenaron que no la tomaran. La consecuencia fue que los más pequeños no esperaron mucho tiempo antes de comerla.



Daniel Horschler, autor del estudio, explicó que es probable que una de las reacciones sea la cantidad de neuronas o las diferencias en la conectividad entre ellas. Los investigadores todavía no están 100% seguros sobre estas dos hipótesis, pero están interesados en descubrirlas.



Además, los resultados reflejaron que el tamaño del cerebro no tiene nada que ver con la capacidad de los perros.