Los tripulantes de SpaceX regresan a la Tierra

Una cápsula Dragon de la compañía SpaceX trajo el lunes 8 de noviembre del 2021 de regreso a la Tierra a los cuatro astronautas de la misión espacial Crew-2, que estuvieron seis meses en la Estación Espacial Internacional (EEI) realizando tareas científicas.

La NASA y SpaceX informaron que la cápsula cayó en las costas de Florida a las 22:33 hora local (03.33 GMT), tal y como estaba previsto.

A bordo de la cápsula viajaban los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, el japonés Akihiko Hoshide, de la agencia espacial JAXA, y el francés Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space. pic.twitter.com/W9ziABkq0k

Unas ocho horas antes, a las 19:05 GMT, había empezado el proceso de separación de la Estación Espacial Internacional para viajar hacia la Tierra.

La NASA decidió este domingo 7 de noviembre aplazar poco más de 24 horas el proceso de separación de la cápsula, llamada Endeavour, de la que ha sido su casa desde el mes de abril a causa de las condiciones meteorológicas.

La agencia estadounidense mantiene por ahora para la noche del miércoles el lanzamiento, desde el Centro Espacial Kennedy (Florida), de la misión Crew-3, que tomará el relevo y se mantendrá también seis meses en la EEI.

The @SpaceX Crew Dragon Endeavour vehicle has been successfully lifted out of the water and placed in the "Dragon's Nest" aboard the recovery vessel. pic.twitter.com/7alK4mRiJU