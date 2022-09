Este es el número de hormigas que hay en la Tierra

Foto referencial. Según el estudio, si se estima que la población humana mundial supere los 8 000 millones en los próximos meses, comparado con las hormigas ese es un hito mediocre. Foto: Pixabay

Redacción EL COMERCIO (I)

Alguna vez te has preguntado ¿cuántas hormigas hay en la Tierra? Pues un equipo de biólogos calculó el número y los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Se trata de la investigación más exhaustiva hasta la fecha de la población de hormigas y el total estimado es de 20 000 billones (20 cuatrillones en notación anglosajona). Esto equivale aproximadamente a 2,5 millones por cada ser humano.

Para calcular la cantidad de estos insectos, los científicos evaluaron alrededor de 500 artículos sobre hormigas y los combinaron en una base de datos. Si se estima que la población humana mundial supere los 8 000 millones en los próximos meses, comparado con las hormigas ese es un hito mediocre.

Los expertos también calcularon la biomasa de las hormigas, que equivale a 12 megatones de carbono. "Esto supera la biomasa combinada de aves y mamíferos silvestres y corresponde a alrededor del 20 por ciento de la biomasa de la humanidad", explica el entomólogo Patrick Schultheiss de la Universidad de Würzburg en Alemania y la Universidad de Hong Kong.

Papel en el ecosistema

Schultheiss, coautor principal del estudio, señala que las hormigas mueven hasta 13 toneladas de masa de suelo por año, por lo que son muy importantes para el ciclo de nutrientes, los procesos de descomposición y la dispersión de semillas de plantas.

Pero, sobre todo, es su alta abundancia (más de 12 000 especies conocidas) lo que convierte a las hormigas en "actores ecológicos clave". Según el estudio, se las puede encontrar en casi todos los hábitats excepto en las regiones polares. El número es más alto en los trópicos.

Los expertos llevan alertando de la caída en las poblaciones de insectos en diversas regiones del mundo. Un estudio publicado en abril de 2020 en la revista Science alertó que el planeta ha perdido más de una cuarta parte de sus insectos terrestres en los últimos 30 años.

A veces, sin embargo, la influencia de los insectos también es negativa. Las especies invasoras, por ejemplo, las hormigas rojas, pueden tener un impacto negativo en la biodiversidad local y causar daños considerables.