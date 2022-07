Casa de subastas vende el esqueleto de un dinosaurio por USD 6,1 millones

La casa de subastas Sothebys anunció este jueves, 28 de julio de 2022, que vendió por USD 6,1 millones el esqueleto completo de un dinosaurio que vivió a finales del Cretácico, el único de su especie que estaba disponible en el mercado para coleccionistas privados.

Este dinosaurio, llamado Gorgosaurus, es un familiar del Tiranosaurus Rex pero más rápido y pequeño, de unos tres metros de altura y más de seis de largo, y solo se han encontrado unos 20 ejemplares de esa especie, por lo que su subasta ha causado polémica entre los científicos.

El comprador, que de momento es anónimo, pagó USD 6,1 millones incluyendo comisiones en una subasta de Sothebys centrada en la historia natural en Nueva York, una cifra que se sitúa en un punto medio del rango entre 5 y 8 millones por el que se ofrecía el fósil.

La casa de subastas señaló como curiosidad que este ejemplar no tiene apodo y que su nuevo dueño tendrá derecho a elegir uno.

Unlike most dinosaur specimens that have come to market before, the buyer of this Gorgosaurus will also get to name it! pic.twitter.com/VcjbV7ugc3