Primeras muestras de Marte llegarán en 2033, estima la NASA

Este miercoles 27 de julio del 2022, la NASA se fijó para 2033 la tarea de traer las primeras muestras de suelo marciano que está recogiendo el rover Perseverance, una compleja misión para la que tendrá que enviar otros robots, incluidos dos nuevos helicópteros, según informó este miércoles.

En el marco del Programa de Retorno de Muestras de Marte se espera enviar al planeta rojo en el otoño de 2027 el robot Earth Return Orbiter, de la Agencia Espacial Europea (ESA). Este robot también participa de este programa, dijo en una teleconferencia la agencia espacial estadounidense.

En el verano de 2028 hará lo mismo el módulo de recuperación de muestra de la NASA (Sample Retrieval Lander), que cargará el pequeño cohete Mars Ascent Vehicle. El robot mide unos 3 metros de altura (10 pies), así como el brazo robótico de la ESA Sample Transfer Arm.

El Sample Retrieval Lander llevará consigo también dos pequeños helicópteros capacitados para recoger muestras colocadas en la superficie marciana. Ellos se encargaran de la labor de recogida de las muestras durante cuatro días.

Ambos artefactos voladores fueron desarrollados con base en Ingenuity, el helicóptero de la NASA que desde el año pasado y hasta la fecha ha efectuado 29 vuelos en Marte. El robot ha visto superado en más de un año su expectativa de vida útil prevista.

Los nuevos helicópteros, que tendrán brazos robóticos y pequeñas ruedas, podrán moverse hasta un rango de 700 metros. El módulo de recuperación se ubicará en un rango de 50 metros de donde serán depositados los tubos de unos 150 gramos con las muestras.

El sobresaliente desempeño del rover Perseverance en la superficie marciana llevó a los ingenieros y expertos a escogerlo como el medio principal para transportar las muestras. Así lo recalcó este miércoles durante una teleconferencia Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA. Se preveé que Perseverance transporte las muestras al módulo de la NASA Sample Retrieval Lander.

De esta manera, se deja de lado el vehículo Sample Fetch, de ESA, que iba a despegar a Marte a mediados de esta década. El robot ya no será más parte de esta misión.

Zurbuchen señaló que estos "significativos y ventajosos" cambios en el plan son atribuidos directamente a los éxitos del Perseverance, sobre el que el equipo tiene confianza de que se mantenga operativo más allá de 2030, y también al "asombroso rendimiento" del helicóptero Ingenuity.

El director de Exploración Humana y Robótica en ESA, David Parker, dijo en la teleconferencia que son "excelentes" las conversaciones que esa agencia mantiene con la NASA. Esto de cara al envío a Marte del rover ExoMars, ahora llamado Rosalind Franklin. La fecha de despegue podría definirse el próximo otoño en una "reunión ministerial" europea.

Desde su llegada el 18 de febrero de 2021 al cráter Jezero, Perseverance ha recogido un total de 11 muestras de suelo marciano y una de la atmósfera. Se espera que pueda tener disponibles para el envió a la Tierra hasta una treintena de muestras.

In the updated plan to return Mars samples to Earth, the @NASAPersevere rover will bring samples to a lander, where a robotic arm provided by @ESA will load them into an ascent vehicle. Two Ingenuity-class helicopters will act as back-ups. Details: https://t.co/1rQJ8H7D1L pic.twitter.com/HMTd7T5aWC