Un cosmonauta ruso y una astronauta europea comienzan una caminata en la Estación Espacial Internacional.

El cosmonauta ruso Oleg Artémiev y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Samantha Cristoforetti iniciaron este 21 de julio del 2022, una caminata espacial para poner en órbita diez nanosatélites e instalar componentes del brazo robótico europeo ERA en la superficie de la Estación Espacial Internacional.

La escotilla del módulo ruso Póisk se abrió a las 17.50 hora de Moscú (14.50 GMT), con casi una hora de retraso respecto al cronograma establecido por el Centro de Control de Vuelos ruso.

La primera en salir fue la italiana Cristoforetti, seguida de Artémiev, que transportaron al espacio exterior los diez nanosatélites, 8 YUZGU-55 y 2 Tsiolkovski-Riazán.

Además del lanzamiento de los diez nanosatélites, durante las 6 horas y 35 minutos de la caminata, los cosmonautas continuarán las labores de instalación del brazo robótico europeo.

This 3D animation depicts the tasks spacewalkers Oleg Artemyev and Samantha Cristoforetti will perform on Thursday to ready the station's European robotic arm for operations. More... https://t.co/ABK5hna2H4 pic.twitter.com/uG0107LW8J