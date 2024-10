Buenas noticias para los fans de Bridget Jones. La nueva cinta de la saga, titulada ‘Bridget Jones: Loca por él’, traerá de regreso al actor Hugh Grant en el papel del mujeriego Daniel Cleaver.

El personaje es uno de los más icónicos de la comedia romántica británica. Grant, en una reciente entrevista que recoge el sitio Ok Diario, ofreció detalles sobre lo que podrá esperar de esta secuela.

La cinta estará marcada por la nostalgia, el humor y, sorprendentemente, una carga emocional que la convierte en un “cóctel muy, muy triste”, dijo.

“Me encantó el guion, me hizo llorar, y quise echar una mano… Pero ahí no hay ni rastro de Daniel Cleaver. Querían que estuviese y al final hicieron algo que no me hacía demasiada gracia”, contó el actor, según la revista Vanity Fair. Así que escribió algunas escenas y así se unió al elenco.

Un clásico de la comedia romántica

‘El diario de Bridget Jones’ se estrenó en 2001 y fue un éxito. Protagonizada por Renée Zellweger, cuenta la historia de una mujer soltera de 30 años que busca el amor.

La película está basada en el libro de Helen Fielding y mezcla humor con temas de inseguridad y relaciones. Hugh Grant y Colin Firth interpretaron a los intereses amorosos de Bridget. Recaudó más de 280 millones de dólares en taquilla. La puedes ver aquí.

Más enredos amorosos y nuevas sorpresas

‘Bridget Jones: Al borde de la razón’ se estrenó en 2004 y retomó la historia de la querida Bridget. La película sigue las nuevas aventuras amorosas y personales de Bridget, ahora en una relación con Mark Darcy.

Las inseguridades y los malentendidos la llevan a enfrentarse a situaciones aún más caóticas que en la primera entrega. También tuvo a Hugh Grant regresa como Daniel Cleaver. La cinta recaudó más de 260 millones de dólares a escala mundial. La puedes ver aquí.

La inesperada llegada de un bebé

‘Bridget Jones’ Baby’ llegó en 2016 y sorprendió con una nueva etapa en la vida de Bridget. En esta entrega, la protagonista descubre que está embarazada, pero no está segura de quién es el padre.

Mark Darcy, interpretado nuevamente por Colin Firth, y el personaje de Jack, encarnado por Patrick Dempsey (‘Grey’s Anatomy’), se ven envueltos en esta divertida incertidumbre. Superó los 210 millones de dólares en taquilla. Está disponible aquí.

¿Qué esperar de Bridget Jones 4?

La cuarta entrega de Bridget Jones está en camino. Renée Zellweger regresará como Bridget. La protagonista enfrentará nuevas complicaciones amorosas. Esta vez, la historia será más madura y emotiva.

Hugh Grant también regresa como Daniel Cleaver. Él mencionó que el guion es cómico y muy triste. “Es un drama emocional que conectará con los fans”, dijo.

Grant dudó en retomar su papel, pero aceptó tras leer el guion. Su personaje ahora tiene más de 60 años. “No puede simplemente fijarse en chicas jóvenes”, explicó.

La nueva película se basa en la novela ‘Mad about the Boy’ (‘Loca por el chico’). En el libro, Bridget es viuda y madre de dos hijos y a los 51 años enfrenta la vida tras la muerte de Mark Darcy.

La historia, en el texto, comienza cinco años después de su pérdida. Cleaver intenta animar a Bridget en su duelo. La causa de la muerte de Mark se revelará al final, generando intriga.

Ingreso de otros talentos

Habrá importantes adiciones al elenco como Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor e Isla Fisher. Fotos: IMDB

En esta nueva entrega no veremos al actor Colin Firth como Mark Darcy. Foto: IMDB

Uno de los cambios más significativos en ‘Bridget Jones: Loca por él’ será la ausencia de Colin Firth como Mark Darcy, quien fue el interés amoroso de Bridget en las tres primeras películas.

Aunque esto pueda ser una decepción para los seguidores, la producción los compensó con la inclusión de grandes talentos como Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor e Isla Fisher.

¿Cuándo se estrena ‘Bridget Jones 4’?

La película, dirigida por Sharon Maguire, se estrenará el 14 de febrero de 2025, coincidiendo con el Día de San Valentín, un guiño perfecto para los fans de la comedia romántica.

