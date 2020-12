La aventura marcó los últimos años de Arthur: ‘Ha dejado una gran huella en el mundo’

Durante los últimos seis años, Arthur vivió todo tipo de aventuras junto a su familia. Los paseos en la nieve, en la montaña o en el bosque se convirtieron en parte del día a día de este perro ecuatoriano que fue adoptado por Mikael Lindnord. El can se hizo famoso en el año 2014 cuando empezó a seguir al equipo sueco que disputaba el Mundial Huirasinchi Explorer en Ecuador. Fue rescatado, se mudó a Suecia y finalmente se anunció su muerte este miércoles 9 de diciembre del 2020.

“Tuvimos mucha suerte de poder trabajar desde casa y así pasar todos estos años juntos, básicamente todos los días”, escribió Lindnord en su cuenta de Instagram para anunciar la muerte de Arthur. En su texto, también explica como la mascota se convirtió en un miembro más de la familia.



“Extrañaré escuchar tus ronquidos al lado de la cama, tu sonrisa, tus pelos en el piso y en toda mi ropa. Y recordaré con aprecio cuando Phillipa te vestía como una muñeca y Thor daba sus primeros pasos sosteniéndose de ti”, dice el deportista sueco. En su cuenta de Instagram, se pueden ver una variedad de fotos de Arthur en distintos paisajes.



La mayoría de imágenes son de Arthur y su dueño corriendo por montañas, bosques o nieve. Durante este tiempo, se publicaron libros como ‘Rescue Dog Tales’ que cuenta la historia de este y otros 16 perros que encontraron un hogar en diferentes países. También se publicó ‘Arthur: The Dog who Crossed the Jungle to Find a Home’. En este, Lindnord cuenta cómo conoció a su compañero.



“Fue una mascota de una familia hermosa que lo mantuvo al margen de la fama y cuidó de él como un miembro de la misma”, dice Gabriel Carrión, propietario de Lord Guau, quien ha estado en contacto con Lindnord durante el último año. Se calcula que Arthur tendría alrededor de 12 años al momento de su muerte, aunque no se sabe con precisión su edad.

El 30 de octubre del 2019, el dueño de Arthur informó, mediante su cuenta de Instagram, que el perro estaba perdiendo musculatura en una de sus patas traseras. Las complicaciones, asociadas a su vejez, surgieron en el verano de ese mismo año cuando empezó a tener dificultades para levantarse. Tras la revisión veterinaria, Arthur empezó a recibir tratamientos de rehabilitación en agua y masajes.



Hace seis días, Lindnord publicó la última foto con Arthur, antes de anunciar su muerte. En esta imagen se lo puede ver caminando en la nieve junto a su dueño y toda la familia.



‘Ha dejado una gran huella en el mundo’



"Con una gran tristeza tenemos que anunciar que ayer martes, falleció el perro Arthur después de una breve enfermedad. Durante seis años vivió una vida familiar junto a la familia Lindnord en Örnsköldsvik, después de que Mikael y Arthur se encontraran durante el campeonato mundial de carreras de aventura en Ecuador 2014.



Una pena muy grande nos embarga al perder a nuestro miembro de la familia. Arthur ha dejado una gran huella, tanto en nosotros como alrededor del mundo- con su personalidad única, su instinto ganador y su sabiduría.



Estamos muy agradecidos por el tiempo que pudimos compartir y que él haya elegido justo a mi familia y a mí un día en la selva hace seis años.



La familia Lindnord desea un tiempo para un retiro familiar y poder llevar a cabo su duelo".