‘Apps’ para un buen manejo de finanzas

Aun en época de pandemia siempre hay cuentas por pagar. Los recursos económicos no abundan y deben ser bien administrados. Existen aplicaciones que ayudan a tener un mejor manejo financiero.

Una herramienta digital gratuita y para iOS y Android es DollarBird, que permite organizar gastos diarios y está sincronizada con el calendario del teléfono inteligente. Se debe ingresar un presupuesto inicial y luego anotar cada gasto realizado en el día.



Con DollarBird es posible también crear diferentes etiquetas como, por ejemplo, gastos de comida, de arriendo, deudas, etc. Así, a fin de mes, se podrá ver en qué ítem se gastó más dinero y poder reorganizar la economía del siguiente mes.



En cambio, con Toshl Finanzas, para Android e iOS, es posible crear presupuestos para diversos períodos: mensuales, semanales, diarios, etc. Si queda un excedente en algún mes, se puede traspasar al presupuesto del siguiente período. También avisa de los gastos e ingresos y lo más interesante es que se pueden exportar todos los datos a Excel, Word, Google Docs, archivo de texto y a PDF.



Por su parte, la aplicación para teléfonos y tabletas Whallet hace posible tener los gastos bajo control. Los ordena, junto a los ingresos, según se hayan producido y los analiza. Es una aplicación gratuita y muy sencilla de utilizar. Está disponible tanto para iPhone como para Android.



En cambio Moneycontrol, también para los sistemas iOS y Android, es una aplicación que permite ingresar los gastos diarios o guardar registro de facturas y recibos tomados a través de la cámara del celular. Es ideal para parejas y familias pues, gracias a que se puede sincronizar mediante iCloud o Dropbox, es fácil llevar las cuentas en conjunto. Además, se puede crear y compartir en archivos con formato PDF.



De igual manera, esta ‘app’ genera automáticamente los pagos periódicos y pone a disposición copias de seguridad para los usuarios autorizados.



Por otro lado, son cada vez más frecuentes las aplicaciones que cada banco pone a disposición de sus clientes para gestionar las finanzas. Muchas de estas entidades ya cuentan con su propia ‘app’ móvil.



El experto en ciberseguridad Manuel Lastra recomienda restringir los accesos y elevar las verificaciones en el sistema operativo del dispositivo móvil cuando se usan aplicaciones financieras. Esto se puede lograr activando el reconocimiento facial o de la huella digital del celular.



Si no se cuenta con estas opciones de desbloqueo, se puede poner una contraseña compleja a la que solo acceda el titular del teléfono inteligente.



El especialista sugiere también instalar aplicaciones seguras, que se pueden descargar desde Play Store de Google o App Store de Apple. Instalar ‘apps’, juegos o herramientas fuera de estas tiendas digitales posibilitará el robo de la información financiera, sobre todo a través de los anuncios creados por piratas.



Hay que evitar conectarse a redes pública; y en especial, no se debe usarlas para hacer transferencias, consultar las aplicaciones bancarias o de cualquier otro servicio financiero. Lo mismo pasa con el Bluetooth, hay que apagarlo cuando no se utilice.