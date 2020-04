Antioxidantes de frutas y verduras refuerzan el sistema inmune

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al igual que el deporte y la meditación, una buena alimentación es clave para garantizar el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, mencionado últimamente en repetidas ocasiones por causa del covid-19, pandemia que azota a todo el planeta.

A ese sistema se lo entiende como la defensa natural del cuerpo contra enfermedades provocadas por virus o bacterias, por ejemplo. Cuando este sistema está fuerte previene padecimientos o minimiza sus efectos en el cuerpo humano.



Cuando está débil o tarda en responder -como en el caso de las personas de la tercera edad- puede ser presa de los efectos de virus como el covid-19.



Para tenerlo funcionado al 100% es necesario introducir frutas y vegetales en la dieta diaria. Generalmente se incluyen tres porciones al día; sin embargo, ahora, por la emergencia sanitaria, se sugieren entre cinco y seis, según la nutricionista Sara Rivera, especializada en España. Pueden consumirse en jugos, batidos o ensaladas.



En el caso de las frutas, esta especialista recomienda comerlas en su estado natural, para así también aprovechar la fibra, sustancia que influye en el tránsito intestinal. Puede incluirlas en el desayuno, media mañana o media tarde.



Esos alimentos, al igual que el pescado, pollo, huevos y lácteos poseen gran cantidad de antioxidantes encargados de regular la producción de radicales libres, que se producen por el estrés, el exceso de ejercicio y por el consumo descontrolado de alimentos procesados y azucarados. Su número también se incrementa en el organismo por la ingesta de alcohol y por el hábito de fumar.



Los radicales libres en exceso inflaman los diferentes órganos del cuerpo y generan un estrés oxidativo, debilitando así al sistema inmunológico, según Darlene Melendres, licenciada en Nutrición y Dietética. “Un sistema débil no responde adecuadamente. Por eso es fundamental la ingesta de frutas y vegetales”.



De ahí la importancia de los antioxidantes y fitonutrientes –tienen acción antioxidante y antiinflamatoria-, presentes, sobre todo, en frutas como las fresas, arándanos, peras, naranjas, ciruelas, piña y kiwi; y en vegetales como los espárragos, brócoli, pimiento rojo, cebollas, acelga, cúrcuma, perejil, entre otros.



Entre los fitonutrientes están los terpenos, flavonoides y carotenoides. Estos últimos se transforman en vitamina A dentro del organismo y se los encuentra en alimentos como el tomate y zanahoria.



Rivera aclara que los alimentos ricos en antioxidantes refuerzan el sistema inmunológico, pero no curan enfermedades como el covid-19, por ejemplo. Tampoco la gripe común o la influenza.



“Si la persona se alimenta con esos productos, tiene más defensas y el malestar puede ser mínimo”, explica Rivera.



A las personas de la tercera edad les sugiere suplementos de vitamina C, pues su sistema está deprimiéndose y ya no asimila todos los nutrientes. “Se trata de un proceso fisiológico normal. En los mayores se deprime y en los más chiquitos está formándose”.

También es importante el manejo adecuado de los alimentos para el consumo. Antes de ingerirlos hay que lavarlos adecuadamente con agua potable, para eliminar bacterias y suciedad.