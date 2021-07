Así es el animal más viejo del mundo: habita en Groenlandia y nació en 1 505

Un tiburón que habita en las heladas aguas de Groenlandia sorprende por la cantidad de años de vida que tiene. En 2016 esta especie marina fue portada de diarios y revistas.

Según un reporte publicado en La Nación, un tuit que se hizo viral muestra a este animal que habría nacido en 1 505, un año antes de la muerte de Cristóbal Colón.

En un estudio publicado en la revista National Geopraphic, un grupo de investigadores postuló que el tiburón de Groenlandia es el vertebrado más viejo de la Tierra.

