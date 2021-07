Tiburón tigre marcado en las islas Galápagos es hallado en Costa Rica

Isabel Alarcón

Una hembra de tiburón tigre, marcada hace siete años en las islas Galápagos, fue encontrada a inicios de este 2021 en Isla del Coco, en Costa Rica. Este es el primer registro del desplazamiento de esta especie entre las dos áreas protegidas.

La hembra de tiburón tigre ha recorrido casi 700 kilómetros. Su hallazgo es una evidencia del movimiento migratorio que realizan los animales desde la Reserva Marina de Galápagos hacia el Parque Nacional de Isla del Coco. Además, refuerza los pedidos de proteger esta zona del Pacífico.

Alex Hearn, investigador de MigraMar y del Galápagos Science Center de la Universidad San Francisco de Quito, fue parte de una expedición realizada en marzo de este 2021 desde las Galápagos hasta Isla del Coco.

Al llegar a Costa Rica, el investigador se dedicó a descargar la información registrada en los receptores de la isla que detectan a los animales con marca. En ese momento, se dio cuenta que uno de los códigos pertenecía al tiburón tigre marcado en Galápagos en 2014.

Para Hearn, este es un registro muy importante, ya que representa el primer ejemplo de un tiburón tigre que se desplaza entre las dos áreas marinas protegidas. Este animal fue marcado hace siete años, junto con otros tres tiburones tigre, durante una expedición dirigida por la organización no-gubernamental Ocearch con científicos de MigraMar, Turtle Island Restoration Network, Dirección del Parque Nacional Galápagos y Fundación Charles Darwin.

La hembra de 2,74m recibió el apodo de Yolanda. Esta se quedó en Galápagos durante casi cuatro años, hasta octubre de 2017. Los datos de la red de receptores de Cocos demuestran que visitó la isla en noviembre de 2020. Hearn explica que estos animales suelen seguir la cordillera de montes submarinos que unen a estas dos zonas y que es conocida como migravía.

Las tortugas marinas laúd y verde, al igual que los tiburones martillo, sedoso y Galápagos, son otras especies que se desplazan por esta migravía. A finales del 2020 se rastreó a un tiburón ballena, marcado en Galápagos, en Isla del Coco.

Todd Steiner, director Ejecutivo de Turtle Island Restoration Network, explica que la hembra de tiburón tigre es la sexta especie altamente migratoria que utiliza la Migravía Cocos-Galápagos. Por eso, promueve la creación de la primera zona marina protegida bilateral entre estas dos áreas.

El descubrimiento de este tiburón tigre en Isla del Coco fue presentado en un video de Sails of Change y Only One Collective que promueve la creación de la primera red multinacional de áreas marinas protegidas del mundo.

Estas organizaciones, al igual que lo hizo Leonardo DiCaprio, piden a las personas que firmen una petición para que los gobiernos de Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá protejan las zonas que actualmente están fuera de las áreas protegidas del Pacífico este tropical.