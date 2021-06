La ocupación de UCI aún supera el 80% en los hospitales públicos

Redacción Sociedad (I)

En los hospitales públicos del país se reportó una leve reducción en la ocupación de camas habilitadas para pacientes con covid-19. Hasta el 17 del mes, el 84% de espacios en las unidades de cuidados intensivos (UCI) estaba lleno.

En hospitalización, el porcentaje es muy similar. El 81% de sitios dispuestos para contagiados con síntomas moderados estaba ocupado. Los datos fueron proporcionados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En el Eugenio Espejo, por ejemplo, se habilitaron 22 camas en UCI, en donde se atiende a los infectados con síntomas graves. Dos de ellas están libres. Lo explicó Manuel Jibaja, intensivista y jefe del área.

A esto se suma que “durante la última semana hemos estado sin pacientes en espera de cama en terapia intensiva”, detalla el galeno.

Él además sostuvo que la dotación de medicamentos para tratar esta patología ha mejorado frente a lo vivido días atrás (falta de fármacos). “Ahora disponemos de sedantes y de una parte de los antibióticos”.

En el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la situación es diferente. Ahí, la ocupación de camas en terapia intensiva es total. Mientras que en hospitalización quedan 21 disponibles.

Sin embargo, en esta casa de salud aún persisten los problemas por la falta de medicamentos e insumos para tratar a los infectados con covid-19 y otras enfermedades.

Semanas atrás, este Diario accedió a unos informes sobre la situación en este sanatorio. Con fecha del 31 de mayo del 2021, en el memorando Nro. IESS-HCAM-JACI-2021-0583-M se explica que hay una falta de al menos 25 fármacos para la atención del enfermo crítico con y sin covid-19, es decir, quienes están en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Ayer 23 de junio del 2021, incluso, los pacientes trasplantados acudieron a la casa de salud para reunirse con las autoridades, para mostrar su descontento por la falta de medicinas.

Lo propio han hecho pacientes oncológicos, quienes también denunciaron la escasez de medicinas para sus quimioterapias.

Los hospitales privados también reportan una menor ocupación de camas para los pacientes con SARS-CoV-2. En UCI, el 55% de espacios está lleno; y en hospitalización es del 54%. La fecha de corte es el 17 de este mes, según datos del MSP.

En este marco, la campaña de vacunación anticovid-19 sigue avanzando en Ecuador. Durante esta semana, las personas de entre 61 y 59 años deben acceder a su primera dosis; también quienes requieren la segunda fórmula, para completar el esquema de inmunización.

Hasta el lunes se aplicaron 3 658 226 fórmulas contra la enfermedad. De ellas, 2 426 450 son primeras dosis y 1 231 776 son segundas. Los datos están publicados en el Vacunómetro, vigente desde el domingo pasado.

Para mejorar el flujo de vacunación, las autoridades sanitarias han realizado una serie de cambios. El más reciente es la unificación de los puntos de vacunación en el Distrito Metropolitano de Quito (Zona 9). Rige desde el lunes. Así se pasó de 51 a 31 sitios de inoculación.

Estos cambios recién se anunciaron la noche del sábado. Sin embargo, no se realizó la actualización de los centros en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE). Por eso, el lunes y martes, grupos de ciudadanos asistieron a los sitios agendados, por lo que tuvieron que trasladarse a los unificados. Perdieron algunas horas.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que, cada lunes o martes, el MSP entrega la información sobre la vacunación. Ellos suben al sistema los datos y el miércoles los ciudadanos pueden visualizar la fecha y lugar de inmunización asignados, según el rango de edad. Aún no les entregan los datos de los centros unificados.

Sin embargo, las actualizaciones, señaló, se realizan a diario. Esto, debido a que los ciudadanos hacen cambios de domicilio, nuevos registros de personas (extranjeros y que no constaban en el padrón electoral), etc.

Hasta el 22 se han realizado 306 604 cambios de sitios de vacunación (ver gráfico). Estos no incidirán en el lugar de votación, detalló Atamaint.