1.- En la carrera para ocupar el sillón de Carondelet, en vez de presentarse propuestas, parecería que la contienda se ha caracterizado, hasta el momento por lo menos y en algunos casos – por enfocarse en desprestigiar al oponente, ya sea por razones ciertas y/o por lo que es peor, por motivos falsos. Puede ser que, más adelante y dependiendo de las tendencias de las encuestas, ya no sea el blanco principal de los cañones Noboa, sino más bien quien aparezca tercero, quien sería la piedra en el zapato, pese a que, las encuestas no siempre aciertan, son relativas, tienen margen de error e incluso algunas son parcializadas.

2.– La campaña sucia se explica, ya que el capital de los políticos es el Voto, y en ese orden de prioridades e ideas, si es necesario asaltar la verdad en aras de mantener, recuperar o conseguir votos, probablemente algunos (sin generalizar) estarían dispuestos y resueltos a hacerlo.

3.- Aunque resulta aventurado y aún temprano, parecería hasta el momento que, las posibilidades de éxito del correísmo para llegar a la presidencia, estarían lejanas ya sea con Noboa o Topic (de consolidarse su candidatura) o incluso con otro candidato que sea la sorpresa y que llegue a segunda vuelta.

4.- J. Topic, controversial y reincidente candidato, en el caso de llegar a una segunda vuelta con L. González, dicha situación pudiera resultar poco atractiva al correísmo, ya que Topic llegaría relativamente fresco, generando expectativas sobre todo en materia de seguridad vs. un devaluado correísmo; consecuentemente, para RC5 el incremento de las posibilidades de Topic le sería conveniente hasta un punto, esto es, hasta el hito o punto de equilibrio político en el que le permita acercarse lo suficiente a Noboa, pero no superarlo, de tal suerte que el voto se diluya lo necesario, pero no lo suficiente para que llegue Topic, ni para que reviva la posibilidad de que Noboa gane ampliamente; situación por cierto que no dejaría de ser un dolor de cabeza para Noboa, superado incluso por el generado por la relación con su vicepresidenta.

5.- Para el PSC, Topic sin perjuicio de competir con su electorado, podría ser una suerte de desertor que se volvió aventajado contendor, lo cual no les debe hacer ninguna gracia, entre otros motivos, ya que desnudaría que el PSC, pese a su maquinaria partidista, cada vez estaría más alejado de la posibilidad de llegar a la presidencia de la república, al punto que Topic con el auspicio de SUMA – partido político joven y pequeño en comparación con el social cristianismo – como van las cosas, superaría con amplitud al candidato del PSC.

6.- Al parecer, al PSC y RC5 les quedaría en su afán de poder, continuar aferrándose a la boya de la Asamblea, en la cual han logrado acumular relativo poder con base en apoyarse mutuamente (condicionando al gobierno de turno), juntos no por razones ideológicas, sino por interés, es decir, por un pragmatismo puro y duro, que llama la atención y despierta dudas… En los últimos días, nuevamente se juntaron, el PSC apoyó la terna de la Asamblea al CPCCS a efecto de la renovación parcial de la C. Constitucional, terna propuesta por el correísmo y encabezada por Angélica Porras, quien en su momento fue una de las decididas atacantes a la Fiscal General; y, en reciprocidad, el apoyo de RC5 al hasta hace poco rechazado y ahora apoyado O. Vera – de las filas socialcristianas – para ocupar la primera vicepresidencia de la Asamblea, con lo cual dicha tienda se asegura, por un lado, un puesto en el influyente Consejo de Administración Legislativa CAL y, por otro lado, retomar la conducción de la Asamblea, aunque sea temporalmente, toda vez que la actual presidenta correista V. Veloz, en enero, deberá ausentarse para realizar su campaña de reelección como asambleísta.

Daría la impresión, por tanto, que, tanto el PSC y RC5 comparten el mismo fantasma en Carondelet, y que el PSC para efectos prácticos, a momentos sus siglas pudieran interpretarse como Partido Social “Correista”, en razón de su constante cercanía y convergencia, es decir, por la fiel convivencia de su unión de conveniencia…