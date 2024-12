A mediados del mes de noviembre se llevó a cabo la XXV expo conferencia de Oil & Power organizada por HJ Becdach dónde igual que todos los años desde el año 2000, se trata de los temas más importantes para el sector energético ecuatoriano y su desarrollo hacia el futuro. En este evento participaron el sector público con sus autoridades principales, la academia, el sector privado y organismos multilaterales, así como expertos extranjeros en las diversas actividades de la industria.

Este año ya entramos en el tercer mes de apagones y si no hay la bendición del cielo con lluvias, el parque termoeléctrico disponible no es suficiente. Y nos veremos beneficiados de la incorporación del proyecto más largo que ha tenido el Ecuador con la hidroeléctrica Toachi- Pilaton Con 205 Mw adicionales y las turbinas contratadas que puedan entrar en funcionamiento.

Como ha sido mencionado antes no solo hay un déficit actual de más de 1100 MW de los cuales Colombia puede proveer unos 400 MW que son onerosos a la economía nacional porque con las tarifas actuales se convierte en un subsidio sustancial tanto quien lo necesita como quien no, en un panorama donde la próxima década se necesitan por lo menos 8000 MW adicionales por un crecimiento de la demanda que se ha incrementado a un 8% anual y donde también hay un sector productivo camaronero que apenas el 5% de las 250,000 ha. tienen conexión al SNI y un sector minero en desarrollo que también tiene que cubrir sus necesidades junto con las demandas de la transición energética, transición en la movilidad hacia energía no contaminante, la automatización industrial y las necesidades de conectividad crecientes. Además, según el CENACE que nos indica que en el plan nacional de electrificación 2014 – 2024 hay un déficit de 1950 MW.

Ciertamente, no hay que pintar un panorama sombrío porque cada crisis según el pensamiento chino trae oportunidades. Pero hay que hacer las cosas bien y establecer una Política de Estado que tenga credibilidad y transparencia de largo plazo que fue expuesta por los conferencistas dónde vamos a resaltar los principales conceptos:

1.- Llevar adelante una transformación en la legislación y regulaciones del sector, el energético, donde me voy a referir exclusivamente al eléctrico por el momento por espacio. Tal como lo hicieron otros países de Sudamérica que tenía crisis energética en los años 90 y han venido realizando los ajustes correspondientes para crear un mercado abierto a la competencia tanto pública como privada en una forma transparente con un fortalecimiento de la regulación que ofrezca también incentivos claros para fomentar proyectos sostenibles. Con diversificación de la matriz energética que incremente las inversiones en fuentes renovables como la solar, eólica y geotermia.

2.- Es necesario apertura del sector energético como lo ha hecho Colombia en forma exitosa, fomentando las alianzas y participación pública – privada que facilita la financiación de los grandes proyectos a través de las colaboraciones estratégicas.

3.- De igual manera, la promoción de eficiencia energética, incentivando el uso eficiente de energía en todos los sectores de la sociedad y monitoreando y disminuyendo las pérdidas negras que tiene el sistema ecuatoriano de distribución, principalmente en la costa.

Para referencia, en el Perú el 80% del sector eléctrico está en manos privadas y en Colombia es el 70%. En ninguno de esos dos países hay subsidios porque ya aprendieron la lección de que la energía más cara es la que no se dispone, pero si se tiene una política de subsidio cruzado entre el quintil más alto de la población que paga más por un consumo mayor de energía y el quintil más vulnerable de la sociedad que tiene una tarifa diferenciada menor qué es calificado por los kilovatios consumidos.

Es importante que, dentro del panorama de una economía pública altamente dependiente del petróleo, y afectada por la caída de los precios y actualmente una sequía extendida en varias zonas productivas, un gobierno sin acceso a capitales y con reducida confianza internacional tendría grandes dificultades para reactivar al sector productivo y cumplir con sus obligaciones financieras. Todo esto afectado por un sobre endeudamiento ya existente, por un sistema judicial convulsionado por las expresiones que hay para garantizar impunidad a funcionarios de acusados de corrupción son las razones que mantienen alejado al capital de inversión extranjera directa por más que se luche por traerla con catálogo de más de 30,000 millones de dólares de proyectos en los cuales hay que invertir y posiblemente cerca de 20,000 millones adicionales solamente en el sector eléctrico. Por ello es necesario que el próximo gobierno llegue a un gran acuerdo nacional que pueda definir objetivos de largo plazo en los sectores estratégicos como son la seguridad, la salud, la alimentación, la educación y la energía, dónde todos tenemos las mismas prioridades.