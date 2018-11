Color de hormiga

Algún rato colaboré en un estudio sobre la importancia de los artículos de opinión. En una muestra amplia de periódicos resultó que, en general, reflejaban bastante bien lo que estaba pasando y varias de sus advertencias se iban cumpliendo, pero los gobiernos no prestaban oídos a consejos no pedidos y tropezaban una y otra vez con las mismas piedras. Recordando eso, hoy, martes 20, justo antes de que empiece la feria de las mentiras electorales, averiguo cómo ven la situación cuatro destacados columnistas.

Bajo el título ‘Empire State’, Hernán Pérez Loose, uno de los más implacables críticos del correísmo desde que estaba en el poder, enlista los robos y trampas verde-flex, incluyendo el secuestro de Balda y el asesinato de Gabela. Su conclusión es que un nuevo fiscal no podrá desmontar semejante estructura de corrupción pues equivaldría a querer derribar con un martillo el Empire State. Por ello clama por fiscales de la ONU pues si no se “sanciona rigurosamente a toda esta mafia, estaremos como nación condenados a vivir sin dignidad en el basurero de la historia. ¿Es eso lo que quieren nuestras iluminadas élites?” (Sí, pero sucede que los nuevos ricos ya forman parte de esa élite que también medró del despilfarro y anda muy oronda).



En ‘Quito en su laberinto’, ante la proliferación de candidaturas inocuas, Felipe Burbano habla del vacío de liderazgo, producto del derrumbe de los partidos provocado por Alianza País, que colapsó a su vez con el triunfo inesperado de Rodas, quien no dio la talla. Tanto en la Alcaldía como en la Presidencia, opina Burbano, estaríamos viviendo una transición, pero nadie sabe hacia qué.



A propósito del Metro, el experto sobre la urbe capitalina, Fernando Carrión, recalca que la nueva administración tendrá una pesada herencia: “la metro dependencia que se producirá en el presupuesto municipal, en la tarifa del transporte y en la estructura urbana”. Sucede que el Metro se come más de la mitad del presupuesto y la fijación de las tarifas desatará el conflicto con la población y con el Gobierno central que deberá subsidiarlo. (Recuerdo que los estudios serios y la experiencia en ciudades mucho más grandes, como Santiago donde el Estado subsidia al Metro con cientos de millones de dólares, desaconsejaron la obra para Quito. Pero a los endiosados de AP les pareció una idea genial. Y a Rodas también).



Para Walter Spurrier lo más grave es que continúa el endeudamiento irresponsable. “Esto se complica día a día”, dice mirando la Pro forma del presupuesto. Quizá el próximo año los acreedores dirán no va más y el Gobierno tendrá que acudir al FMI. En lugar de haber realizado su propio ajuste, “el programa vendrá impuesto cuando estemos con el agua al cuello”.



Como ven, la situación pinta color de hormiga y la campaña electoral solo despertará falsas esperanzas.