Ecuador y el ejercicio democrático de este día

Las elecciones generales de hoy suponen un reto para todo el país. Votar con libertad, con criterio y pensando en el bienestar personal y social es clave. Todo esto en medio de la pandemia.

Este día los ecuatorianos elegirán, de entre los 16 binomios que se someten a la voluntad popular, a los candidatos que mejor representen sus anhelos. Una segunda vuelta está planificada para abril.



Además de la selección de los presidenciables, de la jornada cívica de hoy saldrán los 137 nuevos asambleístas que deberán, con sus actos y sus ideas, limpiar la imagen de una debilitada Asamblea Nacional.



Se suma a la elección de Presidente y legisladores una papeleta que pone a consideración del elector las listas para el Parlamento Andino en representación del Ecuador.



Las papeletas de esta última elección están en todo el país, pero el retraso en la impresión hará que en algunos recintos del exterior, situados en los consulados y sedes diplomáticas, no se cuente con ellas por las dificultades de desaduanización, agudizadas por la pandemia.



La elección de hoy es sui géneris, después de una campaña electoral atípica, forzada por las circunstancias del coronavirus que impactó con rigor en todo el mundo y en particular en el país. La justa electoral ha carecido de las formas clásicas de realizar el proselitismo político.



Para el día de hoy la colaboración cívica de los miembros de las juntas receptoras del voto, de la Policía, Fuerzas Armadas y dependientes de los municipios es primordial.



Que la gente guarde la distancia, que no hable en las filas, que se presente debidamente protegida con mascarillas y un bolígrafo para ejercer su voto, además del documento habilitante -cédula o pasaporte- es la recomendación. No deben existir sitios de expendio en las afueras de los recintos para evitar contagios.



Junto a estas precauciones extremas y cuidado de la salud e higiene, está la importante llamada a acudir a las urnas. Hoy, el voto importa. Pese a los avatares de la vida nacional hay que apostar por vivir en democracia y en libertad y aspirar al progreso.